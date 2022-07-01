Хіти літа 2022. Мадонна, Бейонсе і Alyona Alyona співають про перемогу

Фокус підібрав найкращі нові літні композиції світових та українських зірок про перемогу над собою. Ніколи не потрібно здаватися!

Мадонна після сорока років кар'єри вирішила перезавантажити старі треки. Бейонсе повернулася до творчості після шестирічної паузи. Gorillaz закликають дотримуватися нового культу Крекера — і все вийде. Alyona Alyona та Jerry Heil у новій пісні поділилися думками про війну, а львівський електронник Ship Her Son присвятив шалену інструменталку мародерству РФ в Україні.

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Madonna — Ray of Light (Sasha Ultra Violet remix edition). Перезавантаження

Мадонна три роки не випускала нову музику. Але, відчувши, що застоялась, королева поп-музики нагадала про себе, перезапустивши старий матеріал у нових упаковках.

Після серії версій чарівного хіта Frozen, записаних, звичайно, виключно з молодими реперами, артистка видала альбом реміксів: від синглу Everybody з першого альбому до Medellin та I Don't Search I Find 2019 року. Уже можна прослухати збірку із 16 оновлених треків, а в серпні там опиниться пів сотні композицій. При цьому випущені ремікси очолювали Billboard Dance Club Songs.

Американська поп-зірка, незважаючи на 63-річний вік, як і раніше, знаходить успішні способи себе продати. Послухайте оновлений трек 1998 року, і ви зрозумієте, чому — він і зараз звучить свіжо, неможливо не пуститися в танець.

[ + – ] Madonna — Ray of Light (Sasha Ultra Violet remix edition)

Beyonce — Break My Soul. Дух міцний

Break My Soul — перша композиція з майбутнього альбому, яку випустила Бейонсе, та шоста у треклісті Renaissance. Загалом у ньому буде 16 треків.

Вихід нової платівки Бейонсе анонсувала в середині червня, реліз заплановано на 29 липня. Стрімінгова платформа Tidal, що належить чоловіку співачки Jay Z, опублікувала мінімалістичне повідомлення. Воно натякає, що Renaissance складатиметься з кількох частин. Наприкінці липня представлять "перший акт".

Поки що Бейонсе випустила пісню Break My Soul: у ній співачка не так налягає на R&B, як більше дає клубного хаус-звучання, хоч і з "розмовними" вставками хіп-хопу. Вона очевидно вдарилася в денс — слідом за ветеранкою поп-сцени Мадонною. Бейонсе так і помітила у нещодавньому інтерв'ю: "Моя музика об'єднує багатьох людей на танцполі". Новий альбом вийде за місяць.

У новій композиції теж можна почути "уламки" старих: семпл із танцювального хіта 1990-х Show Me Love від Robin S та семпл із Explode реперки Big Freedia. Одним зі співавторів Break My Soul є чоловік поп-діви — репер Jay Z.

Але про що сингл? Слухаємо: "Я на межі зриву, треба зняти із себе цей вантаж. Зігнути, розірвати, хіба ти не хочеш його позбутися? Відпусти свій дух, яка-яка. Я звертаюся до всіх: вам не зламати мій дух!". Словом, незважаючи ні на що, бойовий дух Бейонсе міцний!

[ + – ] Beyonce — Break My Soul (аудіотрек)

Gorillaz ft. Thundercat — Cracker Island. Райський острів

Британська віртуальна група Gorillaz, створена фронтменом гурту Blur Деймоном Албарном, вперше в цьому році випустила новий сингл під назвою Cracker Island. У записі пісні взяв участь американський бас-гітарист і співак Стівен Лі Брунер, який виступає під псевдонімом Thundercat.

У тексті пісні пропонується стати членами так званого "Останнього культу", самопроголошеним лідером якого є бас-гітарист Gorillaz Мердок Нікколс. Це культ острова Крекера, де "насіння проростає всього за ніч" і де "можна влаштувати вигаданий рай".

Thundercat вокально доповнює інструментал, роблячи трек мелодійнішим. Людину, звичну до мелодики, приємно здивує в цій композиції наявність приспіву, і досить віртуозне аранжування.

[ + – ] Gorillaz – Cracker Island (аудіотрек)

Аlyona Аlyona та Jerry Heil — "Чому". Запитання без відповідей

Українські артистки Аlyona Аlyona та Jerry Heil (Яна Шемаєва) вже не вперше виступають дуетом — у квітні вони випустили успішний і пронизливий трек "Рідні мої". Схема та сама: Jerry Heil виводить ніжним голоском приспіви, а Аlyona Аlyona мудро-жорстко читає між ними реп: ідеальне поєднання характерів.

Цього разу виконавиці презентували композицію "Чому", де йдеться про те, що українці з початку війни перебувають у важкому стані, все довкола поділилося на "свій" — "чужий", на "чорне" та біле".

"Плакати, злитися, бути спустошеним — кажуть, "нормально" і так робить кожен. Та як по крупиці зібратися в ціле, коли все навколо лише чорне та біле?" — співають артистки. У цій же концепції вирішено кліп: Alyona Alyona — на чорному тлі, Jerry Heil — на білому.

"Чому в людей забрали будинки? Чому в людей забрали безпеку? Чому люди повинні страждати? Чому діти повинні плакати? З приходом війни ми з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо у світі — це служити. Проявляти кохання. Усі істини — прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція — голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не чекаючи любові, якщо поважати рідну землю, то й простір навколо вас буде чистим, як джерельна вода", — написала Аlyona Аlyona під відео.

Реперка також зізналася, що коли Яна надіслала їй приспів майбутньої композиції, вона просто в ньому потонула: "У мене багато питань, на які складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, тому, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Я часто зустрічаю людей, у яких виникають такі самі питання, і хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і зараз, давало відповіді на ці питання не такою ціною, якою дає зараз", — поділилася думками артистка.

[ + – ] Alyona Alyona та Jerry Heil — "Чому"

Ship Her Son — Alles Wird Gut. "Присвята" окупантам-злодіям

Електронний музикант зі Львова Ship Her Son (Антон Шиферсон) випустив сингл Alles Wird Gut із майбутнього мініальбому. Режисером його став Паліндром (Степан Бурбан). Назва інструментального треку перекладається з німецької як "усе буде добре" — зрозуміло, в нього вкладена іронія.

У кліпі використано радянські архівні відео з кадрами збирання врожаю, які перемежовуються сполохами вогню, пожежами, купою черепів. Трек "присвячений" тому факту, що російські окупанти вкрали 400 тисяч тонн зерна в Україні. Однак кліп закінчується оптимістично: фонтанчик "поливалки", що обертається, знову зацвітають навесні дерева і сходять урожаї — ця окупаційна сарана згине з України.

[ + – ] Ship Her Son — Alles wird gut

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