"Пропаганда сатанізму": в Росії вимагають заборонити Гаррі Поттера (фото)

Твори про юного чарівника, на думку активістів, "розбещують і косять душі юних росіян".

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Православні активісти вимагали від міністерства культури РФ заборонити книги та фільми про Гаррі Поттера. Копію звернення організації "Сорок сороків" опублікувало пропагандистське видання Mash.

Представники православного об'єднання вимагали заборонити на території Росії книги та фільми про Гаррі Поттера.

На думку активістів організації "Сорок сороків", історія про юного чарівника, яку створила письменниця Джоан Роулінг, є "пропагандою чаклунства та сатанізму".

У зверненні до міністерства культури також сказано, що твори про Гаррі Поттера "розбещують і косять юні душі наших дітей", у зв'язку з чим вони мають бути заборонені на території Росії.

"Перед нами постає духовна та культурна бомба уповільненої дії для наших дітей і молоді. Сага про Гаррі Поттера є геніально оформленою квінтесенцією основ західної культури — раціоналізму, індивідуалізму та матеріалізму, просякнута чужими нам духовними цінностями. Навіщо ж нам у культурному просторі зберігати чужі патерни, що розбещують і косять юні душі наших дітей? Тим більше зараз, коли реальний за плодами з металу, пороху та цинку колективний Захід намагається нас знищити", — йдеться в заяві, адресованій православною організацією.

Крім цього, представники "Сорок сороків" запропонували розширити повноваження Мінкульту РФ, щоб відомство могло забороняти "неугодне" та контролювати культурні заходи "заради збереження російських духовних цінностей".

[ + – ] Православні активісти вимагали заборонити в РФ твори про Гаррі Поттера

Зазначимо, що за перші пів року росіяни написали рекордну кількість доносів у Роскомнагляд — майже 145 тисяч звернень, більшість із яких стосувалися теми вторгнення ЗС РФ в Україну.

Також повідомлялося, що в Росії на чиновника з "Єдиної Росії" написали донос через виконання на ярмарку композиції Вєрки Сердючки.