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Стиль жизни

Шэрон Стоун повторила культовую сцену из "Основного инстинкта" (фото)

Шэрон Стоун, Шэрон Стоун основной инстинкт, шэрон стоун фигура, Кэтрин Трамелл
Фото: Sharon Stone/Instagram | Шэрон Стоун

В 1992 году звезда сыграла Кэтрин Трамелл. Спустя более 30 лет она вдохновилась своей ролью.

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66-летняя американская актриса Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из фильма "Основной инстинкт". Снимком она поделилась в Instagram.

"В общем... Ваша", — написала знаменитость.

Шэрон сидела в деревянном кресле, скрестив одну ногу на другой — как это делала ее героиня Кэтрин Трамелл в эротическом триллере 1992 года.

Хотя Стоун надела полностью белый костюм в хит-фильме Пола Верховена, она изменила спустя более 30 лет образ, надев красное нижнее белье.

Шэрон Стоун

Стоун дополнила соответствующий кружевной бюстгальтер и низ массивным эффектным ожерельем и голубыми высокими каблуками на ремешках, которые имели фиолетовые банты у щиколоток.

Фото актрисы в Instagram получило тысячи комментариев, и многие ее подписчики хвалили звезду экрана как за "эпический" фильм, так и за то, как "потрясающе" она выглядит.

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Шэрон Стоун
Фото: Открытые источники

Карьера Шэрон Стоун после 1995 года сложилась не совсем так, как она ожидала. Знаменитость рассказала о том, что ей не хватает больших актерских ролей после ее отмеченного наградами появления в фильме Мартина Скорсезе "Казино" 1995 года.

Звезда экрана сыграла вместе с Робертом Де Ниро. После этого ей не удалось продолжить звездную карьеру.

Напомним, Шэрон Стоун показала снимок топлес.

Также Фокус писал о потере Шэрон Стоун 18 млн долларов.