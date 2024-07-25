Шэрон Стоун рассказала страхе, который испытывала на протяжении всей своей карьеры (фото)

Актрису напугали слова знаменитого Сильвестра Сталлоне. У Шэрон Стоун возникло ощущение, что постоянно нужно "быть готовой" к любой ситуации.

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Звезда Голливуда Шэрон Стоун рассказала о своем страхе быть застреленной навязчивым фанатом, который преследовал ее на протяжении всей карьеры, сообщает Sun.

Страхи 66-летней актрисы появились после разговора с легендарным Сильвестром Сталлоне. Еще больше они усугубились после травмы, полученной ею после прорывной роли в фильме "Основной инстинкт", которая в одночасье превратила ее в знаменитость.

"Слай сказала мне: "Представь такую ситуацию: ты идешь по улице, и все начинают это делать (лезть в карманы), и ты не знаешь, за ручку они хватаются или за пистолет". Это становится таким тревожным, потому что все так делают, но вы не знаете почему. В этом нестабильном мире постоянно возникает ощущение, что тебе все время нужно что-то решать, исправлять и быть готовым всегда", — поделилась Шэрон.

Когда в этом месяце Шэрон повторила позу со скрещенными ногами из культового фильма 1992 года "Основной инстинкт", названную после выхода картины "одной из самых сексуальных". Ее раскритиковали за то, что она слишком стара для такой пикантной фотографии. Однако многие ее подписчики похвалили звезду экрана как за исполнение знаменитой роли сексуальной убийцы Кэтрин Трамелл, так и за то, как "потрясающе" она выглядит сейчас.

Звезда не смолчала и ответила на критику: "Мы становимся старше. Смешно, что все должно быть в порядке только в 20 лет. Что за фигня".

Ранее, 11 июля, Фокус писал о том, что 66-летняя Шэрон Стоун удивила фанатов, опубликовав снимок топлес. Звезда Голливуда поразила поклонников стройной фигурой. Многие отметили талант Шэрон Стоун как художницы.