В Украине расширят права полицейских на использование электрошокеров: что разрешат при задержании

Кабмин предлагает запретить полицейским использовать электрошокеры в районе головы, шеи и половых органов. Но в то же время хочет разрешить их применение при задержании тех, кто подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление.

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Правительство одобрило законопроект, который предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров полицейскими при задержании правонарушителей. Документ также предусматривает запрет на использование устройств в области головы, шеи и половых органов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Законопроект предлагает добавить три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия (электрошокеров). Речь идет о следующих случаях:

если во время задержания лицо, подозреваемое в совершении уголовного преступления, пытается убежать;

если лицо, которое задерживают, оказывает сопротивление правоохранителям;

если задерживают лицо, которое пытается сбежать из-под стражи.

Следует отметить, что на сегодня правоохранители имеют право применить электрошокер только в двух случаях: либо для отражения нападения на правоохранителя или другое лицо (или на объект, который находится под охраной), или для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью человека или полицейского.

В МВД объясняют необходимость расширения законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими тем, что это устройство при использовании существенно уменьшает риск травмирования правонарушителя, или же наступления летального исхода. Особенно если сравнивать с последствиями использования огнестрельного оружия.

Стоит отметить, что электрошокер — это устройство, которое не способно нанести вред здоровью. Принцип действия устройства основывается на серии разрядов электрического тока высокого напряжения и частоты. Эффект действия шокера длится от 5 до 30 минут. Устройство вызывает нейро-мышечный паралич — потерю равновесия и координации.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко объяснил, что все правоохранители тоже должны обновлять данные в ТЦК. По его словам, более 25 тысяч полицейских уже находятся в областях, где идут боевые действия. Также по меньшей мере 5 тысяч правоохранителей помогают пограничникам с охраной границы.

"Примерно 50% полицейских Национальной полиции Украины на сегодня будут привлечены или непосредственно к участию в боевых действиях, или к обслуживанию территории — в том числе эвакуации, документированию военных преступлений, несению службы — в приближенных к зоне боевых действий районах", — пояснил министр.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные. По его мнению, он понимает военных, которые давно воюют и хотят демобилизации. При этом он отметил, что сейчас если демобилизовать людей, которые, например, отслужили два года, — фронт "просядет".