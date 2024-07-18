В Україні розширять права поліцейських на використання електрошокерів: що дозволять при затриманні
Кабмін пропонує заборонити поліцейським використовувати електрошокери в районі голови, шиї та статевих органів. Але водночас хоче дозволити їх застосування під час затримання тих, хто підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір.
Уряд схвалив законопроєкт, який пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими під час затримання правопорушників. Документ також передбачає заборону на використання пристроїв у ділянці голови, шиї та статевих органів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Законопроєкт пропонує додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії (електрошокерів). Йдеться про такі випадки:
- якщо під час затримання особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, намагається втекти;
- якщо особа, яку затримують, чинить опір правоохоронцям;
- якщо затримують особу, яка намагається втекти з-під варти.
Слід зазначити, що станом на сьогодні правоохоронці мають право застосувати електрошокер лише у двох випадках: або для відбиття нападу на правоохоронця або іншу особу (або на об'єкт який перебуває під охороною), або для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.
У МВС пояснюють необхідність розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими тим, що цей пристрій під час використання суттєво зменшує ризик травмування правопорушника, або ж настання летального наслідку. Особливо якщо порівнювати з наслідками використання вогнепальної зброї.
Варто зазначити, що електрошокер — це пристрій, який не здатен завдати шкоди здоров'ю. Принцип дії пристрою ґрунтується на серії розрядів електричного струму високої напруги та частоти. Ефект дії шокера триває від 5 до 30 хвилин. Пристрій викликає нейро-м'язовий параліч – втрату рівноваги та координації.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що всі правоохоронці теж повинні оновлювати дані в ТЦК. За його словами, понад 25 тисяч поліціянтів вже перебувають в областях, де йдуть бойові дії. Також щонайменше 5 тисяч правоохоронців допомагають прикордонникам з охороною кордону.
"Приблизно 50% поліціянтів Національної поліції України на сьогодні будуть залучені або безпосередньо до участі в бойових діях, або до обслуговування території — в тому числі евакуації, документування воєнних злочинів, несення служби — в наближених до зони бойових дій районах", — пояснив міністр.
Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що в Україні немає умов для проведення демобілізації, оскільки на фронті потрібні досвідчені військові. На його думку, він розуміє військових, які давно воюють і хочуть демобілізації. При цьому він зазначив, що наразі якщо демобілізувати людей, які, наприклад, відслужили два роки, — фронт "просяде".