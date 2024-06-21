"Потрібні досвідчені військові": голова МВС розповів, коли буде можлива масова демобілізація

Міністр Ігор Клименко заявив, що розмови про "більшу демобілізацію" можуть бути тільки тоді, коли з'являться нові військові з досвідом. Ті люди, які тренуються зараз, стануть досвідченими за кілька місяців.

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В Україні поки немає умов для проведення демобілізації, оскільки на фронті потрібні досвідчені військові. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що обговорював цю тему з командирами, які перебувають на передовій. За його словами, якщо демобілізувати тих, хто воює 2 роки, то може статися обвал фронту.

"Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то у нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними", — сказав Клименко.

Він зазначив, що треба відновити боєздатність підрозділів, щоб була повноцінна заміна бійців на час ротації діючих бригад і батальйонів.

Також Клименко додав, що розуміє військових, які давно воюють і хочуть демобілізуватися, однак ситуація на фронті та загалом у державі поки що не дає змоги цього зробити.

Міністр сказав, що розмови про "більшу демобілізацію" можуть бути тільки тоді, коли з'являться нові військові з досвідом. Ті люди, які тренуються зараз, стануть досвідченими за кілька місяців.

"Щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові. Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців... Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про більшу демобілізацію", — зауважив Клименко.

Ігор Клименко про демобілізацію в Україні (дивитися з 01:23 хвилини)

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