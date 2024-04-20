Демобілізація до закінчення війни — це злочин, доведеться усім триматися, – Жорін (відео)

Поповнення, ротації та відпустки можуть покращити службу, але повна демобілізація, на думку заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, можлива лише після війни.

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Демобілізація під час війни з Росією неможлива, оскільки це негативно вплине на армію. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловив свою думку в ефірі Апостроф TV.

Він наголосив на тому, що Збройні сили України не можуть дозволити собі демобілізацію. Цю проблему можуть розв’язати відпустки.

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"Демобілізація до закінчення війни, я вважаю, це взагалі буде злочин, доведеться усім триматися, — заявив Жорін.

Поповнення, ротації та відпустки можуть покращити службу, але повна демобілізація, на його думку, можлива лише після війни. Він визнав, що більшість військових прагнуть аби був конкретно визначений термін служби, але такої розкоші сьогодні Україна не має.

Він також додав, що цілком нормально ставиться до ідеї мобілізації жінок.

Закон про мобілізацію — деталі

Зазначимо, 11 квітня депутати Верховної Ради підтримали закон про мобілізацію, над яким почали працювати у січні 2024 року. Згідно з результатами голосування, документ підтримали 283 народних депутати. Водночас за те, щоб вилучити правку про демобілізацію через 36 місяців служби віддали голоси 227 народних обранців.

У законі, ухваленому 11 квітня, вказується, що жінки можуть приєднатись до війська виключно добровільно. Водночас нардепка Мар'яна Безгула заявила, що Україні варто рівнятись на Ізраїль і служити мають усі.

Нагадаємо, у квітні в Україні почалася демобілізація строковиків. З лав Сил оборони звільняють військових, які почали строкову службу до вторгнення РФ. Після демобілізації вони стають військовозобов'язаними у запасі.