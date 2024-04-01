Служили занадто довго: в Україні почалася демобілізація строковиків (фото)

З лав Сил оборони звільняють військових, які почали строкову службу до вторгнення РФ. Після демобілізації вони стають військовозобов'язаними у запасі.

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З 1 квітня почалась демобілізація військових строкової служби, які перебували у лавах Сил оборони на момент вторгнення РФ. Звільнення у запас починається у квітні-травні 2024 року. Про деталі ідеться у відповідному указі №149/2024 президента Володимира Зеленського, опублікованому на інтернет-порталі очільника держави.

Указ про демобілізацію строковиків оприлюднений 7 березня 2024 року. У тексті вказується, що рішення президента стосується військових ЗСУ та інших військових формувань, а також працівників Державної спеціальної служби транспорту. Причина, через яку вони служили понад встановлені терміни — воєнний стан, запроваджений у зв'язку з вторгненням РФ.

Мобілізація в Україні - указ Зеленського про демобілізацію Фото: Скриншот

Зазначимо, у мережі почали публікувати світлини та відео з кадрами звільнення в запас військових-строковиків. Наприклад, відповідні світлини з'явились у Telegram-каналі "Строковики Україна". Крім того, про старт так званого "дембеля" написав народний депутат та член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Мобілізація в Україні - строковики, яких з 1 квітня демобілізують Фото: Telegram / Строковики Україна Мобілізація в Україні - строковик ЗСУ, який отримує документи про звільнення в запас Фото: Telegram / Строковики Україна

Кадри, які підтверджують демобілізацію строковиків, опублікували на сторінці у Facebook Державної прикордонної служби. У короткому відео показали бійця з позивним "Кажан", який звільняється з лав Сил оборони у запас.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, воєнний стан у зв'язку з вторгнення РФ запроваджено указом президента 22 лютого 2024 року. Згідно з рішенням, прийнятим 12 лютого 2024 року, його продовжено до 13 травня 2024 року. При цьому триває також загальна мобілізація, а працівники Терцентрів комплектування вручають повістки військовозобов'язаним українцям.

Тим часом у Верховній Раді розглянули 4 тис. правок, які нардепи внесли у законопроєкт 10449 про мобілізацію та воєнну службу. В Міноборони України розповіли про деякі положення, які торкнуться 18 та 25-річних українців. Вказується, що в Україні скасовують строкову службу. Натомість вводять базову військову підготовку або базову військову службу. Також наголошується, що до війська не призиватимуть чоловіків, молодших 25 років.

У текст законопроєкту ідеться про методи впливу на осіб, які ухиляються від мобілізації, — розповіли політики про текст проєкту. Також планують вдосконалити систему військового обліку та перелік підстав для отримання відстрочки від служби.

Нагадуємо, 29 березня народні обранці повідомили, що вийшли на фінішну пряму з підготовки законопроєкту 10449. Також вони розповіли, коли саме відбудеться фінальне голосування.