У Раді розглянули 95% поправок до законопроєкту про мобілізацію: коли ухвалять

За словами нардепа Ярослава Железняка, буде ще одне засідання профільного комітету ВР, де розглянуть додаткові правки. Однак і після цього документ можуть не відразу винести до розгляду в другому читанні.

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На засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершили розгляд 4051 поправки до законопроєкту про мобілізацію із загальної кількості в 4266, що становить 95%. Про це в четвер, 28 березня, повідомив народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Нардеп наголосив, що завтра планується завершити процес внесення змін до тексту законопроєкту. Однак це не означає, що законопроєкт готовий до голосування в другому читанні.

"По-перше, ще буде одне засідання, де розглянуть додаткові комітетські правки. Це, теж завтра. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю. Тут графік невідомий поки що", — пояснив парламентарій.

Народний депутат Железняк зазначив, що сьогоднішнє засідання Комітету стало "зразком дотримання регламенту".

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

У Верховній Раді другий місяць розглядають законопроєкт про посилення мобілізації: комітети і нардепи розглядають пропозиції щодо відстрочок від призову і мотивування ухильників. Народний депутат Роман Костенко пояснив, коли може відбутися фінальне голосування.

21 березня народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сумнівається, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію до кінця березня. За його словами, потенціал щодо ухвалення документа залежатиме від загального настрою фракцій і груп під час розгляду в сесійній залі.