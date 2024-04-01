Служили слишком долго: в Украине началась демобилизация срочников (фото)

Из рядов Сил обороны увольняют военных, которые начали срочную службу до вторжения РФ. После демобилизации они становятся военнообязанными в запасе.

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С 1 апреля началась демобилизация военных срочной службы, которые находились в рядах Сил обороны на момент вторжения РФ. Увольнение в запас начинается в апреле-мае 2024 года. О деталях говорится в соответствующем указе №149/2024 президента Владимира Зеленского, опубликованном на интернет-портале главы государства.

Указ о демобилизации срочников обнародован 7 марта 2024 года. В тексте указывается, что решение президента касается военных ВСУ и других военных формирований, а также работников Государственной специальной службы транспорта. Причина, по которой они служили сверх установленных сроков — военное положение, введенное в связи с вторжением РФ.

Мобилизация в Украине — указ Зеленского о демобилизации Фото: Скриншот

Отметим, в сети начали публиковать фотографии и видео с кадрами увольнения в запас военных-срочников. Например, соответствующие фотографии появились в Telegram-канале "Срочники Украины". Кроме того, о старте так называемого "дембеля" написал народный депутат и член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Мобилизация в Украине — срочники, которых с 1 апреля демобилизуют Фото: Telegram / Строковики Україна Мобилизация в Украине — срочник ВСУ, который получает документы об увольнении в запас Фото: Telegram / Строковики Україна

Кадры, подтверждающие демобилизацию срочников, опубликовали на странице в Facebook Государственной пограничной службы. В коротком видео показали бойца с позывным "Кажан", который увольняется из рядов Сил обороны в запас.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, военное положение в связи с вторжением РФ введено указом президента 22 февраля 2024 года. Согласно решению, принятому 12 февраля 2024 года, оно продлено до 13 мая 2024 года. При этом продолжается также всеобщая мобилизация, а работники Терцентров комплектования вручают повестки военнообязанным украинцам.

Тем временем в Верховной Раде рассмотрели 4 тыс. правок, которые нардепы внесли в законопроект 10449 о мобилизации и военной службе. В Минобороны Украины рассказали о некоторых положениях, которые коснутся 18 и 25-летних украинцев. Указывается, что в Украине отменяют срочную службу. Вместо этого вводят базовую военную подготовку или базовую военную службу. Также отмечается, что в армию не будут призывать мужчин младше 25 лет.

В текст законопроекта говорится о методах воздействия на лиц, уклоняющихся от мобилизации, — рассказали политики о тексте проекта. Также планируют усовершенствовать систему воинского учета и перечень оснований для получения отсрочки от службы.

Напоминаем, 29 марта народные избранники сообщили, что вышли на финишную прямую по подготовке законопроекта 10449. Также они рассказали, когда именно состоится финальное голосование.