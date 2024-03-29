Правки к закону о мобилизации: в Раде вышли на финишную прямую, – нардеп (видео)

По словам депутата Соломии Бобровской, существующей законодательной базы достаточно для продолжения мобилизации в Украине.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел большинство правок законопроекта о мобилизации. Об этом сказала член комитета, народный депутат Украины Соломия Бобровская в эфире ток-шоу "Новый отсчет" 28 марта.

Бобровская сообщила, что депутаты остановились на 4000 правке из 4495. По ее словам, 29 марта будет последний день рассмотрения правок.

"Это обнадеживающе, но это не конец, потому что после этого мы приступим к комитетским поправкам в этот законопроект. Пожалуй, это возьмет до недели времени. Затем мы поймем, кто вынесет этот законопроект в зал и будет защищать каждую правку", — сообщила депутат.

Соломия Бобровская о рассмотрении правкок к закону о мобилизации (37:33)

Нардеп также отметила, что в ходе обсуждения в зале документ может претерпеть изменения, так как большое количество депутатов имеют право поставить правки на подтверждение или отклонение.

"Там начнется дикая история, которая может абсолютно изменить всю архитектуру этого законопроекта, которую мы пытаемся вырисовать", — сказала она.

Бобровская также заявила, что существующей законодательной базы достаточно для продолжения мобилизации так, как она происходит сегодня согласно плану Генштаба.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что сейчас действует закон, где определен мобилизационный возраст — 27 лет, а в новом законопроекте предлагается снижение возраста до 25 лет, но это еще не утверждено. При этом глава государства призвал не верить нарративам о мобилизации 18-летних.

Кроме того, того, 27 марта народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что комитет по национальной безопасности Верховной Рады Украины отклонил поправку о демобилизации бойцов после 36 месяцев службы по собственному желанию.