Правки до закону про мобілізацію: у Раді вийшли на фінішну пряму, — нардеп (відео)

За словами депутата Соломії Бобровської, наявної законодавчої бази достатньо для продовження мобілізації в Україні.

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Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув більшість поправок до законопроєкту про мобілізацію. Про це сказала член комітету, народний депутат України Соломія Бобровська в ефірі ток-шоу "Новий відлік" 28 березня.

Бобровська повідомила, що депутати зупинилися на 4000 поправок із 4495. За її словами, 29 березня буде останній день розгляду правок.

"Це обнадійливо, але це не кінець, тому що після цього ми розпочнемо комітетські поправки до цього законопроєкту. Мабуть, це візьме до тижня часу. Потім ми зрозуміємо, хто винесе цей законопроєкт до зали і буде захищати кожну правку", — повідомила депутатка.

Соломія Бобровська про розгляд правок до закону про мобілізацію (37:33)

Нардеп також зазначила, що під час обговорення в залі документ може зазнати змін, оскільки велика кількість депутатів мають право поставити поправки на підтвердження або відхилення.

"Там почнеться дика історія, яка може абсолютно змінити всю архітектуру цього законопроєкту, яку ми намагаємося вималювати", — сказала вона.

Бобровська також заявила, що наявної законодавчої бази достатньо для продовження мобілізації так, як вона відбувається сьогодні згідно з планом Генштабу.

Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський нагадав, що зараз діє закон, де визначено мобілізаційний вік — 27 років, а в новому законопроєкті пропонується зниження віку до 25 років, але це ще не затверджено. При цьому глава держави закликав не вірити наративам про мобілізацію 18-річних.

Крім того, 27 березня народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що комітет із національної безпеки Верховної Ради України відхилив поправку про демобілізацію бійців після 36 місяців служби за власним бажанням.