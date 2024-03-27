Зеленський пояснив, з якого віку можуть мобілізувати, і заперечив призов з 18 років (відео)

Президент Володимир Зеленський наголосив на зустрічі зі студентами СумДУ, що наразі чинним є закон, де визначено мобілізаційний вік — 27 років.

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Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину зустрівся зі студентами Сумського державного університету. Про свою розмову з молоддю він розповів у власному Facebook і виклав відео цієї зустрічі.

Запитання до президента були різноманітні, але найпершим стало актуальне питання мобілізації і нового законопроєкту. Студентів хвилювало, чи стануть мобілізовувати випускників вишів перед вступом до магістратури, аспірантури, інтернатури протягом тих двох місяців перерви, яка виникає між випуском і вступом.

По-перше, Зеленський наголосив на тому, що наразі чинним є закон, де визначено мобілізаційний вік — 27 років. До введення нового закону пропонується зниження віку до 25 років, але це ще не затверджено.

"Тому якщо ці випускники не мобілізаційного віку, вони так чи інакше не підпадуть під мобілізацію. Так діє чинний закон. І не вірте наративам про мобілізацію 18-річних", — уточнив президент.

По-друге, він закликав молодь мати критичне мислення, звертатися до офіційних джерел і не слухати наративи, які досить часто поширюються: свідомо — ворогами, неусвідомлено — українськими політиками та медійниками.

"Дуже багато різної інформації, вона частково провокативна, недостовірна, навіть негативна. І спрямована на роз'єднання нашого суспільства, на відокремлення цивільного суспільства від військових, і навпаки. Тому зауважте, що ТікТок — це не найкраща книжка", — зауважив президент.

Зеленський подякував студентам-сумчанам, що вони вчаться саме в Україні, бо дбають про країну, довіряють ЗСУ.

"Дуже приємно, що в університеті багато студентів, є життя. Це свідчить, що у нас є майбутнє. Адже технології і прогрес народжуються молодими, а досвід приходить пізніше. Ви — дуже важливі, бо ви — наше майбутнє", — підкреслив очільник держави.

Крім того, студенти цікавилися, зокрема, політикою держави щодо повернення наших громадян, які виїхали під час повномасштабного вторгнення Росії, ймовірними змінами до освітнього законодавства, станом народжуваності в Україні і програмами мотивації для запобігання демографічним ризикам, серед яких ключовою президент назвав безпеку в усіх її аспектах.

"Є кілька країн у світі, які дійсно працювали над програмами 3+ дітей, бо зменшувалася кількість населення, збільшувалось число літніх людей. Тож гадаю після війни про це подумаємо, а взагалі Україну чекає демографічний бум", — запевнив Зеленський.

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Нагадаємо, Фокус писав, що президент Зеленський здійснив робочу поїздку до Сумської області, під час якої відвідав поранених бійців, які проходять лікування у місцевому госпіталі, а також вручив нагороди українським захисникам та побував у командному пункті 117-ї окремої бригади територіальної оборони.