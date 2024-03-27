Зеленський відвідав поранених бійців та з'їздив на позиції 117-ї бригади ТрО (фото, відео)

Президент України оглянув командний пункт 117-ї окремої бригади територіальної оборони, а також зустрівся з військовослужбовцями, які зазнали поранень на Куп’янському, Бахмутському напрямках та біля села Кринки на Херсонщині.

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Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Сумської області, під час якої відвідав поранених бійців, які проходять лікування у місцевому госпіталі, а також вручив нагороди українським захисникам та побував у командному пункті 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Володимир Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медаль "За військову службу Україні", медаль "Захиснику Вітчизни", — йдеться у повідомленні.

Він подякував українським бійцям за службу та побажав швидкого одужання від поранень отриманих на Куп’янському, Бахмутському напрямках та біля села Кринки на Херсонщині.

Зеленський прибув до командного пункту 117-ї бригади ТрО Фото: Офіс президента

Голова держави також відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони, де йому розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів та про актуальні потреби у зброї та техніці.

"Володимир Зеленський також висловив подяку рідним і близьким військовослужбовців, які підтримують і надихають наших захисників, а воїнам побажав міцності", — повідомили в Офісі президента.

Бійців 117-ї окремої бригади ТрО Володимир Зеленський також нагородив різними військовими відзнаками.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а Данілова змінив Литвиненко.

Сам Данілов не назвав причин відставки. У своєму пості в Facebook він подякував президенту і команді, а також подякував долі за можливість працювати на інтереси України в мирний і воєнний час.