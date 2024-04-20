Демобилизация до окончания войны — это преступление, придется всем держаться, — Жорин (видео)

Пополнение, ротации и отпуска могут улучшить службу, но полная демобилизация, по мнению заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, возможна только после войны.

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Демобилизация во время войны с Россией невозможна, поскольку это негативно повлияет на армию. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин высказал свое мнение в эфире Апостроф TV.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины не могут позволить себе демобилизацию. Эту проблему могут решить отпуска.

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"Демобилизация до окончания войны, я считаю, это вообще будет преступление, придется всем держаться, — заявил Жорин.

Пополнение, ротации и отпуска могут улучшить службу, но полная демобилизация, по его мнению, возможна только после войны. Он признал, что большинство военных хотят, чтобы был конкретно определенный срок службы, но такой роскоши сегодня Украина не имеет.

Он также добавил, что вполне нормально относится к идее мобилизации женщин.

Закон о мобилизации — детали

Отметим, 11 апреля депутаты Верховной Рады поддержали закон о мобилизации, над которым начали работать в январе 2024 года. Согласно результатам голосования, документ поддержали 283 народных депутатов. При этом за то, чтобы изъять правку о демобилизации через 36 месяцев службы отдали голоса 227 народных избранников.

В законе, принятом 11 апреля, указывается, что женщины могут присоединиться к армии исключительно добровольно. При этом нардеп Марьяна Безгула заявила, что Украине стоит равняться на Израиль и служить должны все.

Напомним, в апреле в Украине началась демобилизация срочников. Из рядов Сил обороны увольняют военных, которые начали срочную службу до вторжения РФ. После демобилизации они становятся военнообязанными в запасе.