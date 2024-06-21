"Нужны опытные военные": глава МВД рассказал, когда будет возможна массовая демобилизация

Министр Игорь Клименко заявил, что разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. Те люди, которые тренируются сейчас, станут опытными через несколько месяцев.

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В Украине пока нет условий для проведения демобилизции, так как на фронте нужны опытные военные. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что обсуждал эту тему с командирами, которые находятся на передовой. По его словам, если демобилизовать тех, кто воюет 2 года, то может произойти обвал фронта.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными", — сказал Клименко.

Он отметил, что надо восстановить боеспособность подразделений, чтобы была полноценная замена бойцов на время ротации действующих бригад и батальонов.

Также Клименко добавил, что понимает военных, которые давно воюют и хотят демобилизоваться, однако ситуация на фронте и в целом в государстве пока не позволяет этого сделать.

Министр сказал, что разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. Те люди, которые тренируются сейчас, станут опытными через несколько месяцев.

"Чтобы удержать, нам нужны опытные военные. Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев… Если будет два состава, тогда мы сможем говорить о большей демобилизации", — заметил Клименко.

Игорь Клименко о демобилизации в Украине (смотреть с 01:23 минуты)

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