Електрошокер-тризуб, щит і палиця з шипами: в Індії показали нову зброю для військових (фото)

Індія має територіальну суперечку з Китаєм у долині Галван, де час від часу трапляються сутички. Іноді бійці б'ються в рукопашну, тому подібні розробки повинні підвищити ефективність індійських військових.

Індійська компанія Apasteron розробила серію нелетальних електрошокерів для індійських сил безпеки на кордоні з Китаєм. Про це повідомляє China Arms.

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Повідомляється, що компанія виробила електрошокер у рукавичках, у вигляді тризуба та низки іншої нелетальної зброї. Вони призначені для виведення з ладу супротивника під час зіткнень, зокрема на кордоні з Китаєм у долині Галван.

[ + – ] Тришул і Ваджра

Усього було розроблено 5 одиниць озброєння:

Тришул — електрична палиця, виконана у вигляді тризуба. Вважається традиційною зброєю Махадева Шиви.

Ваджра — шипований кийок, який можна використовувати проти техніки та зброї ворога.

Електричні рукавички — вони призначені для рукопашного бою. Заряду вистачає на 8 годин, може працювати при температурах від 0 до 30 градусів.

[ + – ] електричні рукавички

Данд — це електрична палиця, здатна працювати до 8 годин без підзарядок.

Бхадра — це особливий вид щита, який може засліпити ворога, а також вдарити струмом, що має викликати шоковий стан у ворога.

Періодично на індійсько-китайському кордоні відбуваються загострення, які призводять до жертв із обох боків. Востаннє індійські прикордонники затримали близько 200 китайських солдатів під час патрулювання кордону в Дунчжані. Інцидент стався 28 вересня. В Індії заявили, що солдати НВАК перейшли межу та були затримані.

Нагадаємо, Китай побудував бункери та військові склади на спірному кордоні з Індією в долині Галван. 16 червня 2020 у Гімалаях загинуло 3 індійських військових у сутичці з китайськими військовими.