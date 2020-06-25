В долине Галван в июне появился большой китайский лагерь. На свежие снимки спутников попали такие строения, как бункеры, палатки и склады с военной техникой

Китай построил новые сооружения вблизи места столкновения с Индией на границе с Гималаями. Строения были обнаружены на свежих спутниковых снимках. Об этом сообщает ВВС.

Бункеры, палатки и склады с военной техникой появились в регионе, где еще в прошлом месяце не было ни одного строения.

Противостояние между двумя ядерными державами за спорную границу вспыхнуло 15 июня, когда погибли 20 индийских солдат. Жертвы со стороны Китая также были зафиксированы, но официально не подтверждены.

Новые спутниковые снимки были опубликованы на фоне ведущихся китайско-индийских переговоров об урегулировании ситуации.

Снимки были сделаны 22 июня американской компанией космических технологий Maxar Technologies Ltd.

Ни Индия, ни Китай пока никак не прокомментировали появление новых строений в спорном регионе.

В едущий аналитик по обороне в Индии Аджай Шукла написал, что "в долине Галван есть большой китайский лагерь, в 1,5 км от индийской стороны демаркационной линии фактического контроля".

Местные СМИ цитируют источники в индийской армии, которые говорят, что дополнительное наращивание сил Китаем, возможно, произошло между столкновением 15 июня и до начала переговоров между сторонами конфликта.

На снимках в мае никаких строений нет. Фото: Maxar Technologies

Отмечается, что на спутниковых снимках в мае никаких строений в спорном регионе не было.

Как ранее сообщал Фокус: