"Швыряло со стороны в сторону": пассажир провел весь полет в туалете самолета (видео)

Другие пассажиры и члены экипажа безуспешно пытались открыть дверь. После неудачных попыток бортпроводники передали пострадавшему записку с инструкциями. После приземления пассажир сообщил о полученных травмах.

Related video

Необычный инцидент произошел на борту самолета авиакомпании SpiceJet во время рейса из Мумбаи в Бенгалуру (Индия). Один из пассажиров оказался заперт в туалетной кабине на высоте 30 000 футов (9 км). Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Мужчина зашел в туалет вскоре после взлета, однако выйти обратно не смог из-за неисправности замка.

Представители авиакомпании подтвердили факт происшествия. Попытки других пассажиров и экипажа самолета открыть дверь не увенчались успехом, но бортпроводники оставили записку, переданную под дверь, в которой успокоили мужчину и предложили ему пристегнуться к сиденью унитаза перед посадкой.

Видеозапись, опубликованная на канале Press Trust of India в X (бывший Twitter), запечатлела застрявшего пассажира, который выглядел спокойным, снимая себя в зеркале и пытаясь выбраться.

После приземления в Бенгалуру на помощь пассажиру пришли инженеры, которым удалось открыть дверь. Мужчина сообщил, что во время посадки его "швыряло по сторонам", он получил травмы и временное помутнение зрения. Он также выразил недовольство отсутствием медицинской помощи после выхода из туалета, отметив, что получил лишь бутылку воды и извинения от авиакомпании.

SpiceJet, в свою очередь, заявила, что экипаж предпринял все возможные меры, чтобы помочь пассажиру, а после приземления ему была предоставлена медицинская помощь. Кроме того, авиакомпания пообещала предоставить мужчине полную компенсацию за причиненные неудобства.

Ранее Фокус сообщал, что уволенная за тверк в самолете стюардесса объяснила, зачем это сделала (видео). Нелле Диала, проработавшая в авиакомпании всего шесть месяцев, прошла испытательный срок и решила отпраздновать это событие танцем. Видео было снято во время ее рабочей смены, когда самолет временно оставался без пассажиров.

Также стало известно, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.