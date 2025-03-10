"Кидало з боку в бік": пасажир провів весь політ у туалеті літака (відео)

Інші пасажири та члени екіпажу безуспішно намагалися відкрити двері. Після невдалих спроб бортпровідники передали потерпілому записку з інструкціями. Після приземлення пасажир повідомив про отримані травми.

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Незвичайний інцидент стався на борту літака авіакомпанії SpiceJet під час рейсу з Мумбаї до Бенгалуру (Індія). Один із пасажирів опинився замкнений у туалетній кабіні на висоті 30 000 футів (9 км). Про цю історію згадує Lad Bible.

Чоловік зайшов до туалету невдовзі після зльоту, однак вийти назад не зміг через несправність замка.

Представники авіакомпанії підтвердили факт події. Спроби інших пасажирів та екіпажу літака відчинити двері не увінчалися успіхом, але бортпровідники залишили записку, передану під двері, в якій заспокоїли чоловіка і запропонували йому пристебнутися до сидіння унітазу перед посадкою.

Відеозапис, опублікований на каналі Press Trust of India в X (колишній Twitter), зафільмував застряглого пасажира, який виглядав спокійним, знімаючи себе в дзеркалі й намагаючись вибратися.

Після приземлення в Бенгалуру на допомогу пасажиру прийшли інженери, яким вдалося відкрити двері. Чоловік повідомив, що під час посадки його "жбурляло на всі боки", він зазнав травм і тимчасового помутніння зору. Він також висловив невдоволення відсутністю медичної допомоги після виходу з туалету, зазначивши, що отримав лише пляшку води й вибачення від авіакомпанії.

SpiceJet, зі свого боку, заявила, що екіпаж вжив усіх можливих заходів, щоб допомогти пасажиру, а після приземлення йому було надано медичну допомогу. Крім того, авіакомпанія пообіцяла надати чоловікові повну компенсацію за завдані незручності.

Раніше Фокус повідомляв, що звільнена за тверк у літаку стюардеса пояснила, навіщо це зробила (відео). Нелле Діала, яка пропрацювала в авіакомпанії всього шість місяців, пройшла випробувальний термін і вирішила відсвяткувати цю подію танцем. Відео було знято під час її робочої зміни, коли літак тимчасово залишався без пасажирів.

Також стало відомо, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який уже готувався до зльоту.