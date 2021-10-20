Пуск совершался с подводной лодки. В КНДР опубликовали фото запуска баллистической ракеты

Из-за действий Северной Кореи, сегодня, 20 октября, соберется на закрытое заседание Совбез ООН, чтобы обсудить испытательный запуск ракеты.

В Северной Корее заявили, что вчера, 19 октября они провели успешный запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом передает CNN ссылаясь на северокорейское ТВ.

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Баллистическая ракета была запущена с подводной лодки "8.24 Yongung" — это то же самое судно, которое использовалось для первого запуска ракеты в 2016 году. Ракета пролетела 590 км на высоте до 60 км и упала в Японском море.

Как заявляют в КДНР, в ракету было включено множество передовых технологий управления и наведения, которые "внесут большой вклад в то, чтобы вывести оборонные технологии страны на высокий уровень и повысить боевые возможности нашего флота под водой".

Из-за запуска баллистической ракеты Совбез ООН сегодня соберется на закрытое заседание, чтобы обсудить испытательный запуск ракеты. В соответствии с международным правом Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

Фото: KCNA

Как утверждает старший научный сотрудник Федерации американских ученых в Вашингтоне Адам Маунт, основная проблема баллистических ракет КНДР — это подводные лодки, с которых их запускают.

"Слабым звеном в их ракетной программе подводных лодок являются подводные лодки, и это огромная техническая проблема для северных корейцев", — утверждает Маунт.

Напомним, 19 октября КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшая около 450 км. Предыдущие пуски ракеты состоялись 29 сентября, когда в Северной Корее заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты Hwansong-8.