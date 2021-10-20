Пуск здійснювався з підводного човна. У КНДР опублікували фото запуску балістичної ракети

Через дії Північної Кореї, сьогодні, 20 жовтня, збереться на закрите засідання Радбез ООН, щоб обговорити випробувальний запуск ракети.

У Північній Кореї заявили, що вчора, 19 жовтня, вони провели успішний запуск балістичної ракети з підводного човна. Про це передає CNN із посиланням на північнокорейське ТБ.

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Балістична ракета була запущена з підводного човна "8.24 Yongung" — це те ж саме судно, яке використовувалося для першого запуску ракети в 2016 році. Ракета пролетіла 590 км на висоті до 60 км і впала в Японському морі.

Як заявляють в КДНР, в ракету було додано безліч передових технологій управління і наведення, які "зроблять великий внесок у те, щоб вивести оборонні технології країни на високий рівень і підвищити бойові можливості нашого флоту під водою".

Через запуск балістичної ракети Радбез ООН сьогодні збереться на закрите засідання, щоб обговорити випробувальний запуск ракети. Відповідно до міжнародного права Пхеньяну заборонено проводити випробування балістичних ракет і ядерної зброї.

Фото: KCNA

Як стверджує старший науковий співробітник Федерації американських вчених у Вашингтоні Адам Маунт, основна проблема балістичних ракет КНДР — це підводні човни, з яких їх запускають.

"Слабкою ланкою в їхній ракетній програмі підводних човнів є підводні човни, і це величезна технічна проблема для північних корейців", — стверджує Маунт.

Нагадаємо, 19 жовтня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла майже 450 км. Попередні пуски ракети відбулися 29 вересня, коли в Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети Hwansong-8.