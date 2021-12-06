Индия подписала контракт с РФ на производство более полумиллиона автоматов Калашникова (фото)

Планируется полная локализация в одном из индийских штатов на 677 млн долларов. АК-203 должны заменить в армии устаревшие автоматы.

Во время переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Индии Раджнатха Сингха подписали ряд соглашений в оборонном комплексе. Об этом сообщает Hindustan Times, ссылаясь на источники в правительстве.

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Один из документов затрагивает организацию производства на территории Индии автоматов Калашникова АК-203. Предусматривается производство более 500 тысяч автоматов на сумму 677 млн долларов. Работы должны начаться уже в начале 2022 года.

Контракт предусматривает полную локализацию производства в штате Уттар-Прадеш на российско-индийском производстве Indo-Russian Rifles Private Ltd. При этом первоначально заявлялось о планах на 700 тысяч автоматов.

АК-203 поступит на вооружение индийской армии. Он должен заменить автомат INSAS, который находится на вооружении с 1998 года.

[ + – ] Ак-203 (слева) и INSAS (справа) Фото: скриншот

Серия автоматов АК-200 состоит из ряда автоматов, в том числе АК-203. Он имеет по умолчанию планку Пикатинни, измененное цевье из полиамида, а также ряд конструктивных изменений.

Напомним, в Индии испытали баллистическую ракету, способная поражать цель на дистанции до 5000 км. Ранее в Индии военные получили новое оружие: электрошокер-тризубец, щит и палку с шипами.