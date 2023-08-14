"Калашников" під патрон НАТО: у РФ представили нову вкорочену версію автомата АК-19

Нова модель призначена для тих замовників, які використовують як боєприпас патрони 5,56×45 мм. Також автомат поставлять силовим структурам і правоохоронцям у Росії.

Related video

АТ "Калашников" вперше представив укорочений варіант автомата АК-19 під натовський калібр патронів 5,56×45 мм. Як заявили представники концерну, цей варіант автомата призначений для поставок замовникам, які використовують боєприпаси стандартів НАТО. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 14 серпня.

У публікації сказано, що фактично, йдеться про цілу лінійку автоматів АК-19. Порівняно з базовою моделлю АК-19, яку було випущено 2019 року, в конструкцію було внесено суттєві зміни: вкорочений ствол, і двосторонній перемикач вогню, який добре зарекомендував себе під час експлуатації АК-12, ППК-20, і низка інших змін.

За словами головного конструктора концерну Сергія Уржумцева, на сьогоднішній день саме укорочені варіанти автоматів користуються попитом на світовому ринку через їхню компактність.

"Не приховую, що цей автомат розробляється нами саме з прицілом на експортні контракти. Водночас і на російському внутрішньому ринку ми чітко бачимо попит на подібні моделі у силових структур і правоохоронних органів", — сказав Уржумцев.

Особливості версії автомата АК-19

Новий автомат оснащений регульованим за довжиною прикладом, новою ергономічною рукояткою, а також планкою Пікатіні на кришці ствольної коробки для встановлення навісного обладнання. При цьому до базового комплекту входить діоптрійний приціл нової конструкції та швидкознімний прилад безшумної та безполуменевої стрільби.

Автомат АК-19

Основні характеристики автомата:

довжина в бойовому положенні — від 740 до 800 мм;

довжина зі складеним прикладом — 560 мм;

довжина в бойовому положенні з ПМС — від 895 до 955 мм;

довжина ствола — 290 мм;

прицільна дальність — 400 м;

величина регулювання довжини приклада — 60 мм;

темп стрільби — 700 пострілів на хвилину;

початкова швидкість кулі патрона RS101 — близько 820 м на сек;

маса автомата без магазина, багнета-ножа, ременя і приладдя — 3,3 кг;

місткість магазина — 30 патронів;

маса магазина — 0,22 кг;

маса ПМС — не більше 0,8 кг.

Зазначимо, якщо порівнювати цю зброю з АК-12 під 5,45х39 мм, то укорочений варіант під калібр 5,56×45 мм поступається останньому в прицільній дальності (800 м проти 400 м в АК-19) і в початковій швидкості кулі (900 м на секунду проти 820 в АК-19). При цьому темп стрільби у двох моделей такий самий — 700 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, українські бійці були помічені з автоматом АК-74, який був переобладнаний на конфігурацію Bullpup. Цю модернізацію провели за допомогою комплекту BS-4 від української компанії Black Storm, після чого автомат набув низки переваг для ведення бою в умовах обмеженого простору.