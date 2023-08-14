"Калашников" под патрон НАТО: в РФ представили новую укороченную версию автомата АК-19

Новая модель предназначена для тех заказчиков, которые используют в качестве боеприпаса патроны 5,56×45 мм. Также автомат будет поставлен силовым структурам и правоохранителям в России.

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АО "Калашников" впервые представил укороченный вариант автомата АК-19 под натовский калибр патронов 5,56×45 мм. Как заявили представители концерна, данный вариант автомата предназначен для поставок заказчикам, которые используют боеприпасы стандартов НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 14 августа.

В публикации говорится, что фактически, речь идет о целой линейке автоматов АК-19. По сравнению с базовой моделью АК-19, которая была выпущена в 2019 году, в конструкцию были внесены существенные изменения: укороченный ствол, и двусторонний переводчик огня, который хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации АК-12, ППК-20, и ряд других изменений.

По словам главного конструктора концерна Сергея Уржумцева, на сегодняшний день именно укороченные варианты автоматов имеют спрос на мировом рынке из-за их компактности.

"Не скрою, что данный автомат разрабатывается нами именно с прицелом на экспортные контракты. Вместе с тем, и на российском внутреннем рынке мы отчетливо видим спрос на подобные модели у силовых структур и правоохранительных органов", — сказал Уржумцев.

Особенности версии автомата АК-19

Новый автомат оснащен регулируемым по длине прикладом, новой эргономичной рукоятью, а также планкой Пикатини на крышке ствольной коробки для установки навесного оборудования. При этом в базовой комплект входит диоптрийный прицел новой конструкции и быстросъемный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы.

Автомат АК-19

Основные характеристики автомата:

длина в боевом положении — от 740 до 800 мм;

длина со сложенным прикладом — 560 мм;

длина в боевом положении с ПМС — от 895 до 955 мм;

длина ствола — 290 мм;

прицельная дальность — 400 м;

величина регулировки длины приклада — 60 мм;

темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту;

начальная скорость пули патрона RS101 — около 820 м в сек;

масса автомата без магазина, штыка-ножа, ремня и принадлежностей — 3,3 кг;

вместимость магазина — 30 патронов;

масса магазина — 0,22 кг;

масса ПМС — не более 0,8 кг.

Отметим, если сравнивать данное оружие с АК-12 под 5,45х39 мм,то укороченный вариант под калибр 5,56×45 мм уступает последнему в прицельной дальности (800 м против 400 м у АК-19) и в начальной скорости пули (900 м в секунду против 820 у АК-19). При этом темп стрельбы у двух моделей такой же — 700 выстрелов в минуту.

Напомним, украинские бойцы были замечены с автоматом АК-74, который был переоборудован на конфигурацию Bullpup. Данную модернизацию провели с помощью комплекта BS-4 от украинской компании Black Storm, после чего автомат приобрел ряд преимуществ для ведения боя в стесненных условиях.