"Калашников" завершує випробування модернізованого автомата АК-12 зразка 2023 року

У травні поточного року російський концерн представив нову версію АК-12. У ній конструктори прибрали режим відсікання по два постріли, доопрацювали діоптричний приціл, а дуловий компенсатор став незнімним.

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Російське АТ "Концерн Калашников" відзвітував про фінальний етап випробувань модернізованого автомата АК-12 версії 2023 року. За словами президента концерну Алана Лушникова, вже в листопаді поточного року будуть відомі результати тестів, за підсумками яких буде ухвалено рішення про початок серійного виробництва. Про це 2 листопада повідомила пресслужба АТ.

"Цього місяця ми маємо отримати зворотний зв'язок за результатами дослідно-військових випробувань автомата АК-12 зразка 2023 року, який презентували в травні", — сказав Лушников.

Водночас повідомляється про виконання трирічного контракту концерну з постачання АК-12 на адресу Міноборони РФ, і наразі виконується наступний контракт. Однак кількість стрілецької зброї за останньою угодою не оголошується.

Доопрацювання "Калашникова"

Російські оглядачі пишуть, що за підсумками експлуатації АК-12 ранніх моделей в умовах бойових дій в Україні було ухвалено рішення про модернізацію автомата, новий зразок якого було надано вже в травні 2023 року.

Російські зброярі, почувши скарги російських військовослужбовців, прибрали режим відсікання по два постріли і застосували спрощену схему збирання-розбирання автомата. Крім того, було встановлено більш ергономічний приклад і двосторонній запобіжник, який полегшить експлуатацію для стрільців-лівшів.

Також було доопрацьовано діоптричний приціл, а дуловий компенсатор став незнімним. При цьому пристосування для малошумної стрільби можна буде встановлювати поверх полум'ягасника.

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Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці були помічені з автоматом АК-74, який був модернізований за конфігурацією Bullpup. Культова зброя, яку було адаптовано за допомогою комплекту для переобладнання Black Storm BS-4, призначена для ведення бойових дій в умовах обмеженого простору.