"Булл-пап" для Калашникова: бійці Сил оборони показали модернізовані АК-74

Автомат переобладнано за допомогою комплекту BS-4 від української компанії Black Storm, який пропонує значні переваги для бійців, які ведуть бойові дії в окопах, будівлях або інших замкнутих просторах.

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Українські бійці були помічені з автоматом АК-74, який був модернізований за конфігурацією Bullpup завдяки комплекту для переобладнання Black Storm BS-4. Таким чином культову зброю було адаптовано для ведення бойових дій в умовах обмеженого простору. Про подробиці цієї модифікації автомата Калашникова розповіли 10 серпня оглядачі Army Recognition.

"Поєднуючи в собі модернізацію і компактність, цей комплект, розроблений в Україні компанією BlackStorm, пропонує значні переваги для солдатів, які ведуть бойові дії в обмежених умовах", — пишуть експерти.

Така конструкція дає змогу скоротити загальну довжину зброї завдяки розміщенню механізму стрільби та магазину за рукояткою. Таким чином, бійці можуть краще маневрувати в умовах обмеженого простору, наприклад, в окопах, будівлях або інших замкнутих просторах, де маневреність може стати вирішальним фактором для виживання.

Особливості конфігурації Bullpup

Конструкція Bullpup стрілецької зброї, і зокрема АК-74, забезпечує більш компактну загальну довжину зброї по відношенню до довжини стовбура, що часто робить її більш легкою, потайливою і маневреною, порівняно зі зброєю звичайної конструкції. За необхідності носіння більш компактної зброї використання компонування Bullpup дає змогу зберегти довжину ствола, а отже, і дулову швидкість, дальність і балістичні характеристики.

Однією з особливостей комплекту Black Storm BS-4 є його здатність модернізувати класичну зброю без зміни її принципової конструкції. Оглядачі підкреслюють, що АК-47 і АК-74 — зброя, відома своєю надійністю, але цей комплект підвищує її характеристики, вносячи істотні поліпшення без зміни традиційної конфігурації.

Серед удосконалень було відзначено:

можливість перезаряджання зброї як лівою, так і правою рукою завдяки інноваційній конструкції казенної частини ствола;

легкодоступний важіль запобіжника і кнопку скидання магазину.

Модернізовані АК дають змогу:

оперативно переміщатися обмеженим простором;

швидко змінювати руку для стрільби;

безпечно без зачепів знімати важіль запобіжника.

Водночас відзначають і недоліки цієї конфігурації. Так, наприклад, під час стрільби зі зброї типу Bullpup обличчя стрільця розташовується набагато ближче до ствола, ніж під час стрільби з традиційної зброї. Це призводить до підвищеного рівня шуму, що викликає потенційний дискомфорт у стрільця, особливо під час стрільби в закритих приміщеннях. Також існує ймовірність отримання травм у разі позаштатних ситуацій, наприклад, із детонацією неякісного патрона.

Нагадаємо, Австралія направила в Україну невелику партію штурмових гвинтівок ACAR. Поставлена зброя в калібрах 5,56 мм і 7,62 мм дасть змогу українським військам оцінити можливості та ефективність використання гвинтівки, а також можливість подальших поставок у майбутньому для задоволення потреб у стрілецькому озброєнні.