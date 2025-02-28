Вступают в бой несмотря на работу артиллерии: в ВСУ рассказали о тактике солдат КНДР в Курской области

Северокорейцы могут пройти по 10-15 км пешком, чтобы вступить в штурмовые действия. Они сейчас значительно лучше оснащены и подготовлены, чем ВС РФ.

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Солдаты КНДР, которые воюют в Курской области, начали применять тактику "больших волн". Они идут на штурмы полсотни человек. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук.

По его словам, северокорейские солдаты стали проходить более тщательную подготовку для ведения боевых действий.

"Когда изменилась тактика на поле боя, мы заметили, что появились совсем другие подразделения, потому что, в отличие от россиян, которые используют тактику малых штурмовых групп, северокорейцы начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек, без бронетехники. Они могли двигаться по 10-15 км пешком, вступать в штурмовые действия, несмотря на то, что против них применялась артиллерия и FPV-дроны", — рассказал он.

Он отметил, что нескольким солдатам из таких групп удалось дойти до украинских окопов, где их уже непосредственно в ближнем бою уничтожали украинские десантники. Между тем пленные россияне рассказывают, что командование стало тщательнее подходить к учениям и оснащению солдат КНДР, зато как им уделяют мало внимания.

"Пленные отмечали, что в отличие от россиян, новоприбывших контрактников, северокорейцам уделялось значительно больше времени на подготовку. Их оснащали значительно лучше, чем русских, и задачей северокорейцев было проведение штурмовых действий. В случае успеха этих штурмов, россияне должны были идти на позиции и закрепляться, но это происходило крайне редко", — отметил Гайдащук.

Он добавил, что украинские защитники на Курщине почувствовали, что войска КНДР получили пополнение, и его тактика изменилась.

Напомним, что в Курской области в РФ солдатам КНДР запрещают сдаваться в плен, а чтобы те упорнее воевали, убеждают, что они противостоят армии Южной Кореи.

В ГУР Минобороны ранее заявили, что эффективность солдат КНДР в Курской области существенно возросла. Они адаптировались к современным методам ведения войны.