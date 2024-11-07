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Военный Фокус

В РФ вопреки санкциям строят военный завод на западном оборудовании, — InformNapalm (фото)

производство Су-57
Фото: VPK.name | Цех по производству истребителей Су-57

Речь идет о производстве компонентов для новейших истребителей Су-57. В частности, россияне заключили контракты с компаниями из Германии, США и Тайваня.

Российский завод "Микроприбор", расположенный в Конаково под Тверью, производит авионику для российских истребителей Су-57. Однако последние данные указывают на зависимость предприятия от импорта западных и азиатских компонентов, несмотря на заявленную политику "импортозамещения". О том, как российское предприятие наладило производство компонентов для своих истребителей, используя западное оборудование говорится в расследовании группы InformNapalm.

Согласно данным издания The Telegraph и волонтеров из InformNapalm, производство ключевых узлов для Су-57, включая модуль МПУ-50, невозможно без западных компонентов, поставки которых, несмотря на санкции, продолжаются. Специалисты отмечают, что даже через обходные схемы Россия продолжает получать необходимые детали. Примером служит компания "Планар", через филиал в США поставлявшая электронику для "Микроприбора".

Авторы публикации сообщают, что информацию о технических характеристиках оборудования, используемого "Микроприбором", собрали активисты группы "Киберсопротивление" в сотрудничестве с частной разведывательной компанией Dallas.

Эти данные свидетельствуют, что российская промышленность, вопреки заявленным целям, все еще опирается на импортные технологии, особенно для выпуска "приоритетных видов вооружений".

Анализ оборудования и контракты с иностранными поставщиками

Аналитический документ 2022 года показывает, что значительная часть оборудования завода, в том числе механическое и сборочное, иностранного производства. Например, в механическом цехе используется до 62% импортного оборудования, включая станки компаний из Германии, Тайваня и других стран. Наиболее новые станки, такие как тайваньский MCV-300 и немецкий Alzmetall, продолжают поступать на завод, несмотря на санкции.

Таким образом основными иностранными поставщиками оборудования для "Микроприбора" являются:

  • Тайвань: станки MCV-300 (Long Chang Machinery Co ltd).
  • Германия: токарные станки и измерительное оборудование от DMG и Blum-Novotest.
  • США: анализаторы спектра от Rohde&Schwarz, используемые в производстве радиоаппаратуры.

Контракты заключаются через российские компании, такие как "КАМИ-ГРУПП" и "ДМ Технологии", что помогает скрыть реальное происхождение оборудования. При этом расчеты с российскими фирмами зачастую производятся в юанях, что указывает на активное участие китайских посредников.

"Почему так происходит? Расследователи проекта The Insider объяснили это, опираясь на данные российской таможни. Если коротко, то все станки импортируются из Китая, а в России они маркируются только брендом DMT", — говорится в материале.

сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор Fullscreen
сканы документов предприятия "Микроприбор"
сканы документов Микроприбор
сканы документов Микроприбор
сканы документов Микроприбор
сканы документов Микроприбор
сканы документов Микроприбор
сканы документов Микроприбор
сканы документов Микроприбор

Проблемы с реализацией политики импортозамещения

Документы и расследования показывают, что Россия испытывает трудности с выполнением курса на полное импортозамещение. На сегодняшний день значительная часть новейшего оборудования для производства Су-57 поступает из-за рубежа. Например, станок с ЧПУ KLE 360, формально китайского производства, содержит компоненты из Германии и Тайваня. Более того, многие зарубежные компании, такие как Blum-Novotest, все еще имеют филиалы в России, что упрощает закупку и обслуживание оборудования.

В заключение авторы расследования подчеркнули, что санкции США были введены против компании DM Technologies LLC в декабре 2023 года. Однако информации о том, были ли введены какие-либо ограничения и оказывалось ли давление на контрагентов компании в Китае, нет.

"И самое главное, компании из других юрисдикций, например Тайваня или Германии, до сих пор не имеют четких обязательств запрашивать дополнительную информацию о конечных потребителях своей продукции. Компании не несут никакой ответственности за доставку своих товаров в Россию. Поэтому цены на их продукцию остаются доступными для российских покупателей", — подытожили в InformNapalm.

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