В РФ вопреки санкциям строят военный завод на западном оборудовании, — InformNapalm (фото)

Речь идет о производстве компонентов для новейших истребителей Су-57. В частности, россияне заключили контракты с компаниями из Германии, США и Тайваня.

Российский завод "Микроприбор", расположенный в Конаково под Тверью, производит авионику для российских истребителей Су-57. Однако последние данные указывают на зависимость предприятия от импорта западных и азиатских компонентов, несмотря на заявленную политику "импортозамещения". О том, как российское предприятие наладило производство компонентов для своих истребителей, используя западное оборудование говорится в расследовании группы InformNapalm.

Согласно данным издания The Telegraph и волонтеров из InformNapalm, производство ключевых узлов для Су-57, включая модуль МПУ-50, невозможно без западных компонентов, поставки которых, несмотря на санкции, продолжаются. Специалисты отмечают, что даже через обходные схемы Россия продолжает получать необходимые детали. Примером служит компания "Планар", через филиал в США поставлявшая электронику для "Микроприбора".

Авторы публикации сообщают, что информацию о технических характеристиках оборудования, используемого "Микроприбором", собрали активисты группы "Киберсопротивление" в сотрудничестве с частной разведывательной компанией Dallas.

Эти данные свидетельствуют, что российская промышленность, вопреки заявленным целям, все еще опирается на импортные технологии, особенно для выпуска "приоритетных видов вооружений".

Анализ оборудования и контракты с иностранными поставщиками

Аналитический документ 2022 года показывает, что значительная часть оборудования завода, в том числе механическое и сборочное, иностранного производства. Например, в механическом цехе используется до 62% импортного оборудования, включая станки компаний из Германии, Тайваня и других стран. Наиболее новые станки, такие как тайваньский MCV-300 и немецкий Alzmetall, продолжают поступать на завод, несмотря на санкции.

Таким образом основными иностранными поставщиками оборудования для "Микроприбора" являются:

Тайвань : станки MCV-300 (Long Chang Machinery Co ltd).

: станки MCV-300 (Long Chang Machinery Co ltd). Германия : токарные станки и измерительное оборудование от DMG и Blum-Novotest.

: токарные станки и измерительное оборудование от DMG и Blum-Novotest. США: анализаторы спектра от Rohde&Schwarz, используемые в производстве радиоаппаратуры.

Контракты заключаются через российские компании, такие как "КАМИ-ГРУПП" и "ДМ Технологии", что помогает скрыть реальное происхождение оборудования. При этом расчеты с российскими фирмами зачастую производятся в юанях, что указывает на активное участие китайских посредников.

"Почему так происходит? Расследователи проекта The Insider объяснили это, опираясь на данные российской таможни. Если коротко, то все станки импортируются из Китая, а в России они маркируются только брендом DMT", — говорится в материале.

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Проблемы с реализацией политики импортозамещения

Документы и расследования показывают, что Россия испытывает трудности с выполнением курса на полное импортозамещение. На сегодняшний день значительная часть новейшего оборудования для производства Су-57 поступает из-за рубежа. Например, станок с ЧПУ KLE 360, формально китайского производства, содержит компоненты из Германии и Тайваня. Более того, многие зарубежные компании, такие как Blum-Novotest, все еще имеют филиалы в России, что упрощает закупку и обслуживание оборудования.

В заключение авторы расследования подчеркнули, что санкции США были введены против компании DM Technologies LLC в декабре 2023 года. Однако информации о том, были ли введены какие-либо ограничения и оказывалось ли давление на контрагентов компании в Китае, нет.

"И самое главное, компании из других юрисдикций, например Тайваня или Германии, до сих пор не имеют четких обязательств запрашивать дополнительную информацию о конечных потребителях своей продукции. Компании не несут никакой ответственности за доставку своих товаров в Россию. Поэтому цены на их продукцию остаются доступными для российских покупателей", — подытожили в InformNapalm.

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