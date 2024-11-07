У РФ всупереч санкціям будують військовий завод на західному обладнанні, — InformNapalm (фото)

Йдеться про виробництво компонентів для новітніх винищувачів Су-57. Зокрема, росіяни уклали контракти з компаніями з Німеччини, США і Тайваню.

Російський завод "Микроприбор", розташований у Конаково під Твер'ю, виробляє авіоніку для російських винищувачів Су-57. Однак останні дані вказують на залежність підприємства від імпорту західних і азійських компонентів, попри заявлену політику "імпортозаміщення". Про те, як російське підприємство налагодило виробництво компонентів для своїх винищувачів, використовуючи західне обладнання йдеться в розслідуванні групи InformNapalm.

Згідно з даними видання The Telegraph і волонтерів з InformNapalm, виробництво ключових вузлів для Су-57, включно з модулем МПУ-50, неможливе без західних компонентів, постачання яких, попри санкції, тривають. Фахівці зазначають, що навіть через обхідні схеми Росія продовжує отримувати необхідні деталі. Прикладом слугує компанія "Планар", яка через філію в США постачала електроніку для "Мікроприладу".

Автори публікації повідомляють, що інформацію про технічні характеристики обладнання, використовуваного "Мікроприладом", зібрали активісти групи "Кіберопір" у співпраці з приватною розвідувальною компанією Dallas.

Ці дані свідчать, що російська промисловість, всупереч заявленим цілям, все ще спирається на імпортні технології, особливо для випуску "пріоритетних видів озброєнь".

Аналіз обладнання та контракти з іноземними постачальниками

Аналітичний документ 2022 року показує, що значна частина обладнання заводу, зокрема механічне та складальне, іноземного виробництва. Наприклад, у механічному цеху використовується до 62% імпортного обладнання, включно з верстатами компаній з Німеччини, Тайваню та інших країн. Найновіші верстати, такі як тайванський MCV-300 і німецький Alzmetall, продовжують надходити на завод, попри санкції.

Таким чином основними іноземними постачальниками обладнання для "Мікроприладу" є:

Тайвань : верстати MCV-300 (Long Chang Machinery Co ltd).

: верстати MCV-300 (Long Chang Machinery Co ltd). Німеччина : токарні верстати та вимірювальне обладнання від DMG і Blum-Novotest.

: токарні верстати та вимірювальне обладнання від DMG і Blum-Novotest. США: аналізатори спектра від Rohde&Schwarz, що використовуються у виробництві радіоапаратури.

Контракти укладаються через російські компанії, такі як "КАМИ-ГРУПП" і "ДМ Технологии", що допомагає приховати реальне походження обладнання. При цьому розрахунки з російськими фірмами часто проводяться в юанях, що вказує на активну участь китайських посередників.

"Чому так відбувається? Розслідувачі проєкту The Insider пояснили це, спираючись на дані російської митниці. Якщо коротко, то всі верстати імпортуються з Китаю, а в Росії вони маркуються тільки брендом DMT", — йдеться в матеріалі.

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Проблеми з реалізацією політики імпортозаміщення

Документи та розслідування показують, що Росія зазнає труднощів із виконанням курсу на повне імпортозаміщення. На сьогодні значна частина новітнього обладнання для виробництва Су-57 надходить з-за кордону. Наприклад, верстат з ЧПУ KLE 360, формально китайського виробництва, містить компоненти з Німеччини й Тайваню. Ба більше, багато закордонних компаній, як-от Blum-Novotest, все ще мають філії в Росії, що спрощує закупівлю та обслуговування обладнання.

Насамкінець автори розслідування підкреслили, що санкції США було введено проти компанії DM Technologies LLC у грудні 2023 року. Однак інформації про те, чи було запроваджено будь-які обмеження і, чи чинився тиск на контрагентів компанії в Китаї, немає.

"І найголовніше, компанії з інших юрисдикцій, наприклад Тайваню або Німеччини, досі не мають чітких зобов'язань запитувати додаткову інформацію про кінцевих споживачів своєї продукції. Компанії не несуть жодної відповідальності за доставку своїх товарів до Росії. Тому ціни на їхню продукцію залишаються доступними для російських покупців", — підсумували в InformNapalm.

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