Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома"

Общая стоимость активов составляет 280 млн гривен.

Кабмин согласовал передачу 18 предприятий "Укроборонпрома" на приватизацию. Об этом сообщает Украинская правда.

Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен.

За первое полугодие 2020 года эти предприятия понесли убытки на сумму 14,9 млн грн, а задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 1 июля 2020 составляла 7,6 млн грн.

Перечень объектов обнародовал в Telegram-канале народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Напомним, директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев сообщил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году.