"Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году, – новый глава концерна (видео)

Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.

Государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году.

Об этом во время брифинга заявил новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, президент поставил задачу в 2021 году провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые будут обеспечивать украинскую армию качественным вооружением и военной техникой. В частности, вместо концерна будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины".

"Планируется, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", – заявил Гусев.

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В новый холдинг войдут компании, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Также планируют создать холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

По словам Гусева, сейчас это пока предварительная концепция, которая требует обсуждения и утверждения.

Отметим, 3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юрия Гусева новым директором "Укроборонпрома".