Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"

Юрий Гусев ранее работал главой Херсонской областной государственной администрации.

В четверг, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №532/2020 о назначении генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Другим указом №529/2020 президент уволил Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Также еще одним указом Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора "Укроборонпрома".

В свою очередь Гусев написал в Facebook, что в связи с его назначением на новую должность проведет итоговую пресс-конференцию как бывший глава облгосадминистрации.

"В пятницу в Херсоне состоится итоговая пресс-конференция по результатам моей работы на должности председателя Херсонской областной государственной администрации", – написал он.

Гусев работал в должности председателя Херсонской областной государственной администрации с 15 июля 2019 года. Раньше занимался бизнесом, с 2009 года работал в правительстве, в частности – в должности заместителя министра обороны (2015-2016 гг.). Во время своей работы на государственных должностях также возглавлял Департамент национальных и инвестиционных проектов в Госинвестпроекте (2011-2014 гг.).