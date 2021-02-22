"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт по ремонту танков на общую сумму $ 85,6 млн (фото)

Также стороны обговорили новые заказы на поставку двигателей 6 ДТ1 и 6 ТД2.

Концерн "Укроборонпром", представляющий Украину на международной выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ, заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте концерна.

Это первое соглашение с Пакистаном в текущем году, уточнили в "Укроборонпроме".

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивает высокое качество работ и продукции", – отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Укроборонпром" также обговорил с пакистанской стороной новые заказы на поставку двигателей 6 ДТ1 и 6 ТД2.

"Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", – сказал Гусев.

Глава концерна добавил, что на выставке IDEX-2021 украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий и ремонта авиадвигателей.

Напомним, на международной выставке в Арабских Эмиратах "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" представили новую модификацию бронетранспортера БТР-4 — БТР-4МВ1. БТР-4МВ1 имеет ряд изменений в технической части бронетранспортера. Он имеет большую, в сравнении с обычным БТР-4, защиту. По заявлению разработчиков, БТР соответствует последним тенденциям в мире бронетехники стран НАТО.