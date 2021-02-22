"Укроборонпром" уклав з Пакистаном контракт з ремонту танків на загальну суму $ 85,6 млн (фото)

Також сторони обговорили нові замовлення на постачання двигунів 6 ДТ1 і 6 ТД2.

Концерн "Укроборонпром", який представляє Україну на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2021 в ОАЕ, уклав контракт з Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті концерну.

Це перша угода з Пакистаном у поточному році, уточнили в "Укроборонпромі".

"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності і вдосконалюють технології, забезпечуючи високу якість робіт і продукції", — зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"Укроборонпром" також обговорив з пакистанською стороною нові замовлення на постачання двигунів 6 ДТ1 і 6 ТД2.

"Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2", — сказав Гусєв.

Голова концерну додав, що на виставці IDEX-2021 Українська делегація досягла низки попередніх домовленостей з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією і Йорданією у сферах високоточної зброї, безпілотних платформ, космічних технологій та ремонту авіадвигунів.

Нагадаємо: на міжнародній виставці в Арабських Еміратах "Укрспецекспорт" і "Укроборонпром" представили нову модифікацію бронетранспортера БТР-4 — БТР-4МВ1. БТР-4МВ1 має ряд змін у технічній частині бронетранспортера. Він має великий, порівняно зі звичайним БТР-4, захист. За заявою розробників, БТР відповідає останнім тенденціям у світі бронетехніки країн НАТО.