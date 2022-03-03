Великий український автозавод перетворили на центр допомоги біженцям

"Єврокар" — один із найбільших автозаводів в Україні. Він працює з 2001 року.

Підприємство "Єврокар" у закарпатському Соломоново, яке випускає автомобілі Skoda, змінило сферу діяльності під час війни. Завод перетворили на центр для біженців. Про це повідомила у Facebook заступниця директора виконавчої дирекції Федерації автопрому України Анна Суворкіна.

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"Багато українців сьогодні евакуювали свої сім'ї в західні області країни. Зокрема — у Закарпатську область. За попередніми підрахунками, кількість біженців уже досягла 50 тисяч людей і постійно збільшується. Тому Єврокар не може стояти осторонь. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Закарпаттю і нашій країні подолати кризу та надати підтримку біженцям з інших регіонів", — заявила Анна Суворкіна.

[ + – ] Цехи заводу використовують для притулку біженців

Наразі в цехах заводу розмістили біженців. На підприємстві разом із місцевою владою створюється перелік першочергових потреб біженців. Йдеться про фінансову допомогу, предмети першої необхідності та ліки.

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Нагадаємо, що ПрАТ "Єврокар" заснували в 2001 році. Завод займається складанням автомобілів Skoda, хоча раніше також випускав й окремі моделі Volkswagen. Підприємство здатне виробляти до 80 тис. автомобілів на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні припинили реєстрацію авто та видавання водійських прав. Протерміновані документи продовжили термін дії.