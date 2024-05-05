Алена Омаргалиева, Никита Киселев, Анастасия Цимбалару: звезды поделились своими семейными традициями на Пасху

Пасха или Воскресение Господне — это большой религиозный праздник, который отмечают почти в каждой семье. Поэтому у многих этот семейный праздник наполнен различными традициями и привычками.

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Украинские звезды также празднуют Пасху, поэтому рассказали Фокусу, какие традиции имеют в своей семье.

Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева Фото: Фото від менеджера

Певица Alena Omargalieva отметила, что больше всего она любит свою семью, а такой праздник как Пасха, по ее мнению, только укрепляет теплые связи друг с другом. Именно поэтому Пасха ассоциируется у нее с семьей и уютом, когда они собираются все вместе.

"С детства сохранились в памяти моменты, как мы с семьей просыпались ночью и ехали в село, чтобы провести праздник вместе с семьей. Много корзин, всех вкусностей, которые мы туда клали, и хлопот вокруг — это всегда мне нравилось. Особенно я любила рассматривать праздничные лакомства в корзинах у других, ведь они всегда отличались друг от друга",- рассказала певица.

Alena Omargalieva призналась, что она не печет сама куличи, но в этом году вместе с сыном они разрисовывали яйца: "Тимур очень это любит".

Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару Фото: Фото від менеджера

Актриса Анастасия Цимбалару рассказала, что Пасха для нее это исключительно семейный праздник. Так было с самого детства и она планирует передать эту традицию и своим будущим детям.

"Мы обязательно празднуем Пасху. Это наша семейная традиция. Накануне праздника каждый покупает пасочку себе по вкусу, красит яйца, потом идем вместе святить, а дальше собираемся всей семьей в родительском доме. Обязательно "чокаемся" и выбираем победителя и, конечно же, проводим этот день в общении теплым семейным кругом",- рассказала актриса.

Анастасия Цимбалару поделилась воспоминаниями, когда она была ребенком, еще даже в школу не ходила, как мама с бабушкой по очереди месили в больших тазах тесто на паски, булочки и рулеты в бабушкином доме, а она с братом воровали кусочки цукатов из этих тазов и, пока взрослые не видят, "отщипывали" еще сырое тесто.

"Помню невероятный аромат выпечки на весь дом и как дули на булочки, чтобы они быстрее остыли и можно было их съесть. И как взрослые разрешали нам красить яйца к Пасхе, а мы красили вместе с ними и всю кухню",- рассказала Цымбалару.

Актриса отметила, что в ее семье есть одна и самая главная традиция — быть рядом со своими близкими.

"Спасибо нашим защитникам, что имею такую возможность. В этом году, правда, не будет любимого блюда на Пасху — маминых булочек с корицей и маком, потому что решили не тратить время и силы на выпечку, чтобы иметь возможность больше времени уделить друг другу, но главное не в этом, а в том, что я смогу обнять самых близких мне людей. Пасха — один из самых любимых моих праздников. В нем всегда переплетаются ощущение тепла, заботы друг о друге, теплых воспоминаний из детства, приятных забот, планов на подарки близким и душевных разговоров с родными сердцу людьми",- отметила актриса.

LADA

Лада Фото: Фото від менеджера

Певица LADA рассказала, что в ее жизни Пасха — это исключительно семейный праздник, который она встречает в кругу самых близких — когда они либо остаются дома, либо едут в гости к родственникам.

"Хочу сказать, что очень ценно проводить время с семьей, общаться и делиться чем-то особенным не только на праздники. А сейчас, уже во взрослом возрасте, учитывая, что я живу отдельно от родителей в другом городе, то такие моменты набирают еще большую ценность, и насколько же становится приятно и радостно дома. Это время вместе наполняется положительными эмоциями, счастьем и семейным уютом",- отметила Lada.

Lada призналась, что традиционно из года в год только она в семье выпекает куличи. Певица также рассказала, что в этот день ее любимой едой однозначно является кулич и цвикли, которые она называет "святое комбо".

"Обычно, мы святим куличи в день перед Пасхой и именно это событие — это самое первое пасхальное воспоминание из детства, особенно запомнилось, как меня когда-то сильно облили святой водой. И, откровенно говоря, сейчас этот праздник вызывает такие же положительные, приятные и искренние эмоции, как и раньше",- поделилась воспоминаниями певица.

Натали Солоник

Натали Солоник Фото: Фото від менеджера

Ведущая "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ с Никитой Добрыниным и мама троих деток Натали Солоник призналась, что они с семьей не празднуют Пасху полноценно, потому что они еврейская семья. Но несмотря на все это у них есть определенные маленькие традиции.

"Этот день мы обязательно проводим в семейном кругу. Любим раскрашивать пасхальные яйца — каждый раз придумываем что-то новое. И в сам день Пасхи мы обязательно бьемся яйцами, это наше любимое развлечение (улыбается — ред.). И обычно это продолжается до тех пор, пока мои дети не выиграют. Я, честно говоря, никогда не готовила паски, но очень хочу попробовать. Моя любимая — творожная пасочка, которую раньше готовила для нас моя тетя", — рассказала ведущая.

МАША ДАНИЛОВА

Маша Данилова Фото: Фото від менеджера

Певица Masha Danalova рассказала, что в ее семье Пасха также семейный праздник.

"Обычно для меня Пасха — это о семье, семейном круге, а для друзей есть другие праздники, такие как: Новый год, День рождения, а Пасха — это про уют и семейное тепло",- рассказала певица.

Из воспоминаний о праздновании Пасхи Masha Danalova рассказала, что больше всего ей запомнилось то, как они каждый год ездили в церковь на службу ночью: "Дальше освящали наши корзины с куличами, а потом священник освящал и нас. В этот момент чувствуешь благословение на весь год".

Также певица призналась, что куличи в семье не пекут самостоятельно, однако никогда не изменяют традиции окрашивания яиц.

"Мы не печем сами куличи последние несколько лет, но обязательно красим яйца, делаем писанки и я очень люблю этот процесс, каждый год что-то новенькое придумываем, чтобы красивые пасхальные яйца получались. Я хочу, чтобы наконец мы снова начали печь свои куличи, потому что мое самое любимое пасхальное блюдо — это кулич, особенно с маслом",- призналась Masha Danalova.

Никита Киселев

Никита Киселев Фото: Фото від менеджера

Певец Никита Киселев признался, что он очень любит праздник Пасхи, ведь, по его словам, атмосфера этого праздника не похожа на что-либо другое. С этим днем начинается уже настоящее лето, заканчивается весна. Поэтому для него это не только важный духовный праздник, но и предвестник хороших событий в жизни.

"Я очень люблю праздновать Пасху. Это день, когда в детстве собиралась вся наша семья и мы пекли много куличей. Вспоминаю, как после освящения куличей все родственники садились за стол, долго праздновали, а я засыпал, потом просыпался в обед и тоже приобщался к празднованию",- рассказал певец.

Из семейных традиций Никита Киселев рассказал об игре навбитку и о том, как ходил с мамой в церковь.

"У нас в семье есть рецепт праздничной паски с творогом, которую делает моя мама. И мне очень нравится этот вкус, вкус настоящего праздника и детства. Кстати, мы взяли за традицию ходить в церковь с самого утра, на ночную службу. Несколько раз я был с мамой, стоял и мечтал, и, кстати, действительно много загаданного в ту ночь осуществлялось.

Также вспоминаю, как мы бились пасхальными яйцами с моим дедушкой. Наверное, это является одним из самых ярких воспоминаний. Мне кажется эта традиция есть в каждой украинской семье. И играя, я побеждал всех из родственников, кроме своего дедушки", — отметил Никита.

Ирина Адонина

Ирина Адонина Фото: Фото від менеджера

Инфлюенсерка и основательница благотворительного движения "United for Freedom" Ирина Адонина призналась, что бережет семейные традиции своей семьи и перенесла их в свою семью из своего детства.

"Я праздную Пасху еще с самого детства. И все традиции своих родителей я перенесла в свою семью также. Для нас каждая Пасха — это большой семейный праздник, который мы каждый год очень ждем. Не всегда получается посетить всенощную службу, впрочем, каждое Пасхальное утро мы все вместе идем в храм. Это действительно сакральный для меня процесс, ведь я, как мама, собираю наши Пасхальные корзины и иду в церковь вместе с теми, кого люблю больше всего. Сам ритуал освящения пищи и поливания святой водичкой еще больше погружает в атмосферу праздника, поэтому дети и взрослые очень ждут этого дня",- рассказала блогерша.

Ирина Адонина также призналась, что для нее Пасха всегда была наполнена особыми воспоминаниями и традициями. В частности, в Чистый четверг они всегда пекли куличи, в Страстную пятницу отдыхали, в субботу могли раскрашивать пасхальные яйца.

"Я помню, как в праздничное воскресенье наша бабушка рано утром, еще было темно, наверное, в 5 часов, будила нас и мы вместе ей помогали собирать корзину и шли в храм. И еще перед тем, как сам праздник начнется, мы чувствовали, насколько это важный день, ведь всегда придерживались последней недели великого поста. Тщательные приготовления навевали атмосферу праздника еще больше",- рассказала блогерша.

Также она отметила, что все традиции Пасхи помнит и бережет, наиболее для нее ценным является рецепт кулича от ее бабушки.

"Я делюсь им с друзьями, потому что именно этот вкус домашней паски для меня никогда не забудется и будет со мной всю мою жизнь и еще одним маленьким воспоминанием того, насколько я чувствовала семейный дух через этот праздник. Домашний кулич моей бабушки никогда не сравнится с самой красивой и модной, которую можно купить в магазине. Праздник Пасхи является особенным для меня, потому что в душе я глубоко верующий человек. И именно праздник Воскресения Христова для меня, как для христианки, очень важен. И эти семейные традиции имеют большое значение, поэтому я надеюсь, что смогу привить их своим детям, и они также будут их уважать и нести уже в своей семье",- резюмировала блогерша.

Марта Липчей

Марта Липчей Фото: Фото від менеджера

Певица Марта Липчей призналась, что очень любит Пасху Пасху за то, что это семейный праздник. По ее словам, в этот день наступает особая тишина и покой, которые пронизывают все пространство.

"С детства с мамой ночью ходили святить пасху. А накануне замешивали тесто и пекли вместе, я помогала ей делать украшения для пасочки: листочки, колоски — было всегда интересно, каким будет результат после выпекания. Тесту нужна любовь, чтобы оно выросло, и добрые слова. Это было таинство. Утром после освящения собирались всей семьей за столом и бились пасхальными яйцами — побеждал тот, чье пасхальное яйцо треснуло последним.

По традиции в нашей семье мама всегда готовила кнедлики (традиционное блюдо, которое заимствовано из чешской, словацкой кухни — ред.), шовдарь, домашние колбаски — это всегда было на столе, мой отец очень любил эти блюда. В этом году я приеду на день к бабушке, а потом возвращаюсь к работе над сольным концертом",- рассказала певица.