"Не хотів допомагати": у Великій Британії батько 16 дітей хотів інсценувати свою смерть

Британець Кіт Макдональд зізнався, що вперше став батьком у 15 років. Коли йому виповнилося 20 років, у нього уже було 6 дітей. Діти коштували платникам податків країни 2 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді соціальних виплат, оскільки чоловік ніде не працював.

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У Великій Британії 37-річний Кіт Макдональд має 16 дітей від 15 різних жінок. Він зізнався, що намагався не нести відповідальності за своїх нащадків. Не маючи роботи, він навіть спробував інсценувати свою смерть. Про це повідомляє The Mirror.

Чоловік, який отримав прізвисько "найгірший батько Британії", зізнався, що став батьком вперше у 15 років. Він розповів про свої сексуальні стосунки з жінками, включаючи ті, які відбувалися в автобусах, оскільки він "потребував цього", а жіноча стать проявляла до нього інтерес.

"Це не моя вина. Я був упевнений, що вони всі п'ють протизаплідні пігулки", – розповів британець.

Коли Кіту виповнилося 20 років, він уже був батьком 6 дітей Фото: колаж Фокус

Коли Кіту виповнилося 20 років, він уже був батьком 6 дітей. У 2011 році, щоб уникнути відповідальності за свою вже дев'яту дитину, він спробував симулювати свою смерть.

Діти коштували платникам податків Великобританії 2 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді соціальних виплат, оскільки чоловік ніде не працював.

Наразі британець відновив стосунки з матір'ю свого шестирічного сина, з якою він познайомився у 2015 році. Жінка стверджує, що цього разу їхні стосунки стали серйознішими.

Раніше Фокус писав, що британець хоче переїхати в будинок престарілих через колишніх дружин. Після восьми шлюбів Рон Шеппард хоче провести час на самоті. Чоловік планує насолоджуватися своїм новим життям у комфортних умовах будинку для людей похилого віку на острові Уайт, де він зможе бути ближчим до своєї родини.

Також повідомлялося, що у Великобританії жінка позивається до національної лотереї. Через технічну проблему британка Джоан Паркер-Греннан двічі перемогла в лотереї Instant Win. Тепер жінка та оператор національної лотереї Camelot оскаржують у суді суму, яку становитиме приз.