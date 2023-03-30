"Виснажували організм": британець хоче переїхати в будинок престарілих через колишніх дружин (фото)

Після восьми шлюбів Рон Шеппард хоче провести час на самоті. Чоловік планує насолоджуватися своїм новим життям у комфортних умовах будинку для людей похилого віку на острові Вайт, де він зможе бути ближчим до своєї родини.

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74-річний Рон Шеппард, якого прозвали "найодруженішим чоловіком Великобританії", розповів, що збирається переїхати до будинку престарілих, заявивши, що його дружини "виснажили його тіло". Про це повідомляє Ladbible.

Британець упродовж багатьох років потрапляв до заголовків газет через свої численні шлюби. Видання стверджує, що він одружувався не менш ніж вісім разів.

Тепер Шеппард вважає, що дні побачень минули, і планує насолоджуватися своїм життям у комфортних умовах будинку для людей похилого віку на острові Вайт, де він зможе бути ближчим до своєї родини.

Чоловік став батьком для восьми дітей від різних шлюбів. Уперше він одружився у віці 19 років у 1966 році з жінкою на ім'я Маргарет. Пара, яка мала трьох спадкоємців, розлучилася всього за два роки, після чого Шеппард одружився вдруге з Жанетт у 1973 році.

За нею пішли Леслі в 1976 році, Кеті в 1982 році, Сью в 1986 році, Уша в 1999 році, Ван у 2003 році та Венг у 2004 році.

Рон Шеппард із першою дружиною Маргарет Фото: SWNS

У чоловіка з віком виникли серйозні захворювання, включаючи хворобу Паркінсона, деменцію тіла Леві й інші. Рон переконаний, що жінки стали причиною хвороб.

"Я думаю, що, можливо, всі мої дружини за ці роки виснажили мій організм. Психічний і фізичний стрес від розлучень дався взнаки", — поділився своєю думкою британець.

Чоловік також зізнався, що мав романи, які не закінчилися шлюбом. Шеппард зазначив, що він не шкодує про свої шлюби, бо має вісьмох дітей.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік вирішив заморозити себе та родину в рідкому азоті. Денніс Ковальскі та його родина подали заявку до Інституту кріоніки та зобов'язалися сплатити процедуру заморозки та зберігання їхніх тіл за 28 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що британець повернувся з "мертвих" і розповів про те, що побачив у "загробному житті". У Великій Британії 55-річний Кевін Гілл розповів про свій незвичайний досвід після того, як пережив клінічну смерть.