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Британець повернувся з "мертвих" і розповів про те, що побачив у "загробному житті"

Чоловік, лікарня, реанімація, клінічна смерть,
Фото: SWNS | Зараз Гілл практично повністю одужав і повернувся додому до своєї 52-річної дружини Камілли

Зараз Кевін Гілл повністю одужав, і його прозвали "диво-людиною". Він поділився своїм досвідом перебування в "потойбічному світі" й повернення до життя, сказавши, що насправді це було умиротворливо. Чоловік стверджує, що знав про свою смерть.

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У Великій Британії 55-річний Кевін Гілл розповів про свій "загробний" досвід після того, як пережив клінічну смерть. Про це розповідає The Mirror.

Чоловік страждав від рідкісного захворювання, званого кальцифілаксія, в разі якого кальцій накопичується в кровоносних судинах жирової та шкірної тканин. Зазвичай ця недуга діагностується в людей із проблемами серця. Незабаром після операції шкіра британця почала покриватися пухирями, які згодом стали переростати у виразки з частковим некрозом тканин. За словами Гілла, мертві ділянки шкіри почали "поїдати" живі, і це завдавало йому великого болю.

Зрештою в чоловіка сталася сильна кровотеча. Перш ніж лікарі встигли щось зробити, він втратив два з половиною літри крові, і його серце зупинилося.

Зараз Гілл повністю одужав, і його прозвали "чудо-людиною". Він поділився своїм досвідом перебування в "потойбічному світі" й повернення до життя, сказавши, що насправді це було умиротворливо. Чоловік стверджує, що знав про свою смерть.

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Чоловік стверджує, що знав про свою смерть
Фото: SWNS

"Я не дивився вниз на своє тіло, але я був відокремлений від свого тіла. Я був немов у царстві духу — я усвідомлював, що відбувається, але в мене був такий спокій. Я знав, що в мене кровотеча. Знав, що це серйозно. Персонал продовжував входити й виходити, щоб зупинити кровотечу. Я розумів, що помер. Я був відокремлений від свого тіла. Потім я просто заснув і прокинувся, живий, кровотеча зупинилася. Мені було рано вмирати", — розповів британець.

Зараз Гілл практично повністю одужав і повернувся додому до своєї 52-річної дружини Камілли.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік вирішив заморозити себе та родину в рідкому азоті. Денніс Ковальскі та його родина подали заявку до Інституту кріоніки та зобов'язалися сплатити процедуру заморозки та зберігання тіл за 28 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що в Австралії чоловіка госпіталізували з інсультом через хрускіт шиєю. Енді Вілсон протягом 31 року хрустів шиєю без жодних проблем, але все змінилося 5 березня, коли він розірвав праву артерію. В результаті чоловіка було госпіталізовано з інсультом і трьома тромбами в мозку, через які він втратив зір.