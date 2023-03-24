Британец вернулся из "мертвых" и рассказал о том, что увидел в "загробной жизни"

Сейчас Кевин Хилл полностью выздоровел и его прозвали "чудо-человеком". Он поделился своим опытом пребывания в "загробном мире" и возвращения к жизни, сказав, что на самом деле это было умиротворяюще. Мужчина утверждает, что знал о своей смерти.

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В Великобритании 55-летний Кевин Хилл рассказал о своем "загробном" опыте после того, как пережил клиническую смерть. Об этом рассказывает The Mirror.

Мужчина страдал от редкого заболевания, называемого кальцифилаксия, при котором кальций накапливается в кровеносных сосудах жировой и кожной тканей. Обычно этот недуг диагностируется у людей с проблемами сердца. Вскоре после операции кожа британца начала покрываться волдырями, которые со временем стали перерастать в язвы с частичным некрозом тканей. По словам Хилла, мертвые участки кожи начали "поедать" живую и это причиняло ему мучительную боль.

В конце концов у мужчины произошло сильное кровотечение. Прежде чем врачи успели что-либо предпринять он потерял два с половиной литра крови, и его сердце остановилось.

Сейчас Хилл полностью выздоровел и его прозвали "чудо-человеком". Он поделился своим опытом пребывания в "загробном мире "и возвращения к жизни, сказав, что на самом деле это было умиротворяюще. Мужчина утверждает, что знал о своей смерти.

Мужчина утверждает, что знал о своей смерти Фото: SWNS

"Я не смотрел вниз на свое тело, но я был отделен от своего тела. Я был словно в царстве духа — я осознавал, что происходит, но у меня был такой покой. Я знал, что у меня кровотечение. Знал, что это серьезно. Персонал продолжал входить и выходить, чтобы остановить кровотечение. Я понимал, что умер. Я был отделен от своего тела. Потом я просто заснул и проснулся, живой, кровотечение остановилось. Мне было рано умирать", — рассказал британец.

В настоящее время Хилл практически полностью выздоровел и вернулся домой к своей 52-летней жене Камилле.

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