Хотят проснуться в будущем: в США мужчина решил заморозить себя и семью в жидком азоте

Деннис Ковальски и его семья подали заявку в Институт крионики и обязались оплатить процедуру заморозки и хранения тел за 28 тысяч долларов.

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54-летний Деннис Ковальски, глава Института крионики в Мичигане, США, принял решение о замораживании себя и своих родственников после юридического признания их смерти. Он надеется, что они проснутся в будущем. Об этом сообщает Business Insider.

Американец впервые услышал о крионике из телевизионной программы в 1970-х годах, когда был маленьким ребенком. С того момента он мечтал доказать перспективность этой науки для продления человеческой жизни. Крионика — это практика сохранения человека при очень низких температурах после его официальной смерти путем погружения тела в жидкий азот с надеждой на то, что в будущем его можно будет оживить.

По словам Ковальски, сто лет назад возможность бессмертия была недостижимой из-за недостаточно развитых технологий. В случае остановки сердца человек умирал. Однако со временем стало известно, что с помощью сердечно-легочной реанимации или дефибрилляции можно ручным способом возобновить его работу.

"Вы ничего не теряете, сохраняя свое тело после смерти, но в теории можете получить все", — утверждает Ковальски.

Мужчина надеется, что он и его семья проснется в будущем

Более 10 лет назад американца назначили президентом Института крионики. С тех пор он посвящает этой науке все свое время.

Жена и трое детей Ковальски тоже решили заморозить свои тела после юридической установки факта смерти. Каждый из них подал заявку в Институт крионики и обязался оплатить процедуру и хранение за $28 тыс. Как и ученый, они верят в возможность попадания в будущее и хотят воспользоваться этим шансом.

Более 10 лет назад Ковальски назначили президентом Института крионики Фото: Cryonics Institute

Мужчина отметил, что его желание заморозить свое тело не обусловлено страхом перед смертью. Это, скорее, проявление любви к жизни и маленький, но все же шанс увидеть, как мир изменится через 20, 50 или 100 лет.

Ранее Фокус писал, что украинские медики заморозили сердце, чтобы спасти человека. Новое лечение называют криоабляцией. Во время процедуры в сердце вводят жидкий азот, температурой минус 60 градусов, который "убивает" больные участки сердца.

Также сообщалось, что Пэрис Хилтон поделилась, что у них с супругом заморожено 20 эмбрионов. Звездные супруги не планируют останавливаться на одном ребенке. Знаменитость рассказала, что вместе с супругом заморозили 20 эмбрионов мальчиков, однако все еще пытаются завести девочку.