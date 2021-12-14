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Украинские медики заморозили сердце, чтобы спасти человека (фото)

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Львовские врачи, пересадка органов, трансплантология львов, операция на сердце
Львовские врачи во время операции

Новое лечение называют криоабляцией. Во время процедуры в сердце вводят жидкий азот, температурой минус 60 градусов, который "убивает" больные участки сердца.

Львовские врачи заморозили сердце пациента, страдавшего мерцательной аритмией, чем спасли ему жизнь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор первого территориального медобъединения Львова Олег Самчук.

Новая разновидность лечения называется криоабляцией. Во время процедуры в сердце пациента ввели жидкий азот, с температурой минус 60 градусов. Низкая температура "убила" больные участки сердца.

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Первый пациент, которому сделали криоабляцию.

Первым пациентом, которому во Львове впервые провели такую ​​операцию, стал 62-летний мужчина, болевший с 2018 года. Заболевание осложнялось еще и тем обстоятельством, что он не мог принимать кроворазжижающие препараты, поскольку живет с одной почкой. Перед операцией состояние оценивалось как тяжелое, был риск инсульта.

Мерцательная аритмия, по словам медиков, — основная причина ишемических инсультов.

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Львовские медики впервые заморозили сердце пациента.

Олег Самчук пояснил, что при таком заболевании в предсердие передается импульс, который заставляет стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту вместо нормы – 50-60! Такое состояние в 5 раз увеличивает вероятность тромбоза, а равно и инсульта.

Врач отметил, что в Украине с этим недугом живет 800 тыс. человек. Заболевание не поддается медикаментозному лечению, лекарственные препараты только разжижают кровь и уменьшают вероятность появления тромбов.

"Теперь благодаря криоабляциям у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы", — объясняет медик, отмечая, что вероятность выздоровления после такого хирургического вмешательства — на уровне 90%".

По словам Самчука, львовские хирурги успешно провели уже 3 таких операции.

Ранее Фокус сообщал, что Львов стал лидером трансплантологии в Украине. Журналисты побывали в Львовской больнице скорой помощи и выяснили, как команда хирургов из Ковеля возродила практику пересадки органов в Украине, а также как государство финансирует подобные операции.