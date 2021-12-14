Українські медики заморозили серце, щоб урятувати людину (фото)

Нове лікування називають кріоабляцією. Під час процедури в серце вводять рідкий азот, температурою мінус 60 градусів, який "убиває" хворі ділянки серця.

Львівські лікарі заморозили серце пацієнта, який страждав на миготливу аритмію, чим урятували йому життя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор першого територіального медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Новий різновид лікування називається кріоабляцією. Під час процедури в серце пацієнта ввели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів. Низька температура "вбила" хворі ділянки серця.

[ + – ] Перший пацієнт, котрому зробили кріоабляцію.

Першим пацієнтом, якому у Львові вперше провели таку операцію, став 62-річний чоловік, який хворів із 2018 року. Захворювання ускладнювалося ще й тим, що він не міг приймати кроворозріджуючі препарати, оскільки живе з однією ниркою. Перед операцією стан оцінювався як тяжкий, був ризик інсульту.

Миготлива аритмія, за словами медиків, — основна причина ішемічних інсультів.

[ + – ] Львівські медики вперше заморозили серце пацієнта.

Олег Самчук пояснив, що при такому захворюванні на передсердя передається імпульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину замість норми – 50-60! Такий стан у 5 разів збільшує ймовірність тромбозу, а також інсульту.

Лікар зазначив, що в Україні з цією недугою живе 800 тис. людей. Захворювання не піддається медикаментозному лікуванню, лікарські препарати лише розріджують кров і зменшують імовірність появи тромбів.

"Тепер завдяки кріоабляціям у нас з'явилася можливість заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали у відділи серця хаотичні імпульси", — пояснює медик, наголошуючи, що ймовірність одужання після такого хірургічного втручання — на рівні 90%.

За словами Самчука, львівські хірурги успішно провели вже 3 такі операції.

Раніше Фокус повідомляв, що Львів є лідером трансплантології в Україні. Журналісти побували у Львівській лікарні швидкої допомоги та з'ясували, як команда хірургів із Ковеля відродила практику пересадки органів в Україні, а також як держава фінансує подібні операції.