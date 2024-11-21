Сімейним лікарям в Україні збільшать зарплату: у МОЗ розкрили подробиці

Зарплати для медиків визначає керівництво лікарень залежно від того, скільки грошей медичний заклад отримав за надані послуги.

Наступного року сімейні лікарі зможуть заробляти більше завдяки підвищенню капітаційної ставки. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Суспільне".

За словами міністра охорони здоров'я, у бюджеті на 2025 рік передбачено збільшення капітаційної ставки — суми, яка виплачується за медичне обслуговування одного пацієнта. Цей показник залежить від кількості фактичних звернень пацієнта до лікаря. Наразі ставка становить 786 гривень 65 копійок.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнив, що згідно з реформою, держава не фіксує зарплату лікарям. Розмір оплати праці визначається керівництвом медичних закладів залежно від обсягу фінансів, який лікарня отримала за надані послуги.

"Тому для нас є 2 ключові пріоритети в системі. Ця система і реформа базувалася на ключовій людині — це пацієнт, але ми не повинні забути в системі іншу ключову людину — це медпрацівник", — наголосив Ляшко.

Міністр не повідомив, на скільки буде збільшено капітаційну ставку.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн, а з 1 вересня сума збільшиться до 2 600 грн. Ці виплати передбачені не тільки для вчителів, а й для психологів, керівників гуртків і вихователів продлінок.