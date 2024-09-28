Райдужні сни чи пекельні болі: медик розповів, що ж бачать люди перед смертю

Існує досить велика різниця в переживаннях наприкінці життя між дорослими та дітьми.

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Лікар паліативної допомоги розповів про те, чому дорослі та діти, як правило, по-різному сприймають те, що бачать перед смертю. Про це повідомляє видання Unilad.

Ви, ймовірно, чули про багатьох людей, які повідомляли про те, що бачили тунель або світло під час станів, близьких до смерті. Однак лікар паліативної допомоги Крістофер Керр із Буффало, штат Нью-Йорк, відтоді розповів, що більшість людей бачать перед смертю.

Доктор Керр почав досліджувати сни і бачення, які люди бачать, наближаючись до кінця свого життя, після здобуття ступеня доктора медицини і доктора філософії в галузі нейробіології.

І виявляється, що існує досить велика різниця у відчуттях наприкінці життя між дорослими та дітьми. Доктор Керр виявив, що це пов'язано з тим, що діти загалом гірше розуміють смерть.

У результаті вони часто знаходять розраду у свої останні дні через уяву, тоді як дорослі, як правило, переживають видіння або спогади, які допомагають їм примиритися з прожитим життям.

Керр навів один приклад такого бачення під час інтерв'ю на подкасті Next Level Soul, коли він пояснив: "У нас був хлопець, якому за 40, який провів більшу частину свого життя у в'язниці. У нього була наркозалежність і рак шиї. Він мріяв, він жартував, він був дуже веселий... а потім він почав плакати, бо йому снилися ці жахливі сни, що його ріжуть ножем усі ті люди, яким він заподіяв біль... і він зламався".

"Але потім, коли він прийшов до тями, він попросив про зустріч із донькою, якій він хотів висловити свою любов і вибачитися. І після цього він мирно помер", — розповів лікар.

Керр не вірить, що пацієнти "заперечують погані речі та болючі речі", але радше вони здатні "звертатися до них і використовувати їх дуже цікавим чином".

Він підкріпив свою заяву іншою історією про пацієнта, який брав участь у вторгненні в Нормандію, коли був підлітком, і в нього розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Керр описав, що у чоловіка були "жахливі" видіння після того, як він прибув у хоспіс, які не давали йому можливості відпочити.

"Ви не можете померти по-справжньому, якщо не можете спати", — пояснив Керр.

Досліджуючи досвід кінця життя, Керр сподівається поліпшити якість хоспісної допомоги в Буффало і за його межами.

Також стало відомо, що лікар без ліцензії виконував складні операції протягом 20 років. Кіттікорн Сонгсрі навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком і відтоді оперував без медичної освіти чи ліцензії. Чоловіка заарештували після скарги незадоволеної клієнтки.