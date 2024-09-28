Незвичайна дієта: лікарка три місяці харчувалася тільки сардинами (фото)

Джейн Крамметт щодня з'їдала по чотири банки сардин. За її словами, дієта допомогла відновити енергію і знизити рівень цукру в крові.

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62-річна лікарка Джейн Крамметт розповіла про зміни, які відбулися з її організмом після того, як вона протягом трьох місяців харчувалася лише сардинами. Про цю історію згадує Lad Bible.

Жінка страждала від сильного болю в ногах, запалення і харчової залежності, коли вирішила кардинально змінити спосіб життя. Вона важила близько 108 кілограмів і страждала від підошовного фасциїту, який ускладнював ходьбу.

У 2020 році Крамметт перейшла на м'ясоїдну дієту і скинула 30 кг, але потім вага знову почала зростати. У травні її вага сягнула 89 кг, і вона вирішила випробувати нову незвичайну дієту, запропоновану лікаркою з Флориди Аннетт Босворт. Цей метод мав прискорити метаболізм і занурити організм у глибокий кетоз для швидкого спалювання жиру й отримання енергії. Вона мала протягом трьох днів харчуватися лише сардинами, але Крамметт вирішила не зупинятися.

"Люди думають, що я абсолютно божевільна", — сказала вона.

Жінка страждала від сильного болю в ногах Фото: YouTube

Крамметт розповіла, що щодня з'їдає по чотири банки сардин. Споживаючи близько 1500 калорій на день, вона підкреслила, що "не морить себе голодом". За її словами, дієта, що складається виключно з жирної риби, допомогла відновити енергію, знизити рівень цукру в крові та полегшити біль. Вона також зазначила, що за перші два тижні такого харчування втратила 5,5 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чіпсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також стало відомо, що лікар без ліцензії виконував складні операції протягом 20 років. Кіттікорн Сонгсрі навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком і відтоді оперував без медичної освіти чи ліцензії. Чоловіка заарештували після скарги незадоволеної клієнтки.