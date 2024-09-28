Необычная диета: врач три месяца питалась только сардинами (фото)

Джейн Крамметт ежедневно съедала по четыре банки сардин. По ее словам, диета помогла восстановить энергию и снизить уровень сахара в крови.

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62-летний врач Джейн Крамметт рассказала о переменах, которые произошли с ее организмом после того, как она в течение трех месяцев питалась только сардинами. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Женщина страдала от сильной боли в ногах, воспалением и пищевой зависимостью, когда решила кардинально изменить образ жизни. Она весила около 108 килограммов и страдала от подошвенного фасциита, который затруднял ходьбу.

В 2020 году Крамметт перешла на мясоедную диету и сбросила 30 кг, но затем вес снова начал расти. В мае ее вес достиг 89 кг, и она решила испробовать новую необычную диету, предложенную врачом из Флориды Аннетт Босворт. Этот метод должен был ускорить метаболизм и погрузить организм в глубокий кетоз для быстрого сжигания жира и получения энергии. Она должна была в течение трех дней питаться только сардинами, но Крамметт решила не останавливаться.

"Люди думают, что я абсолютно безумна", — сказала она.

Женщина страдала от сильной боли в ногах Фото: YouTube

Крамметт рассказала, что ежедневно съедает по четыре банки сардин. Потребляя около 1500 калорий в день, она подчеркнула, что "не морит себя голодом". По ее словам, диета, состоящая исключительно из жирной рыбы, помогла восстановить энергию, снизить уровень сахара в крови и облегчить боль. Она также отметила, что за первые две недели такого питания потеряла 5,5 кг.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

Также стало известно, что врач без лицензии выполнял сложные операции в течение 20 лет. Киттикорн Сонгсри научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком и с тех пор оперировал без медицинского образования или лицензии. Мужчину арестовали после жалобы недовольной клиентки.