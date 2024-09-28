Радужные сны или адские боли: медик рассказал, что же видят люди перед смертью

Существует довольно большая разница в переживаниях в конце жизни между взрослыми и детьми.

Related video

Врач паллиативной помощи рассказал о том, почему взрослые и дети, как правило, по-разному воспринимают то, что видят перед смертью. Об этом сообщает издание Unilad.

Вы, вероятно, слышали о многих людях, которые сообщали о том, что видели туннель или свет во время состояний, близких к смерти. Однако врач паллиативной помощи Кристофер Керр из Буффало, штат Нью-Йорк, с тех пор рассказал, что большинство людей видят перед смертью.

Доктор Керр начал исследовать сны и видения, которые люди видят, приближаясь к концу своей жизни, после получения степени доктора медицины и доктора философии в области нейробиологии.

И оказывается, что существует довольно большая разница в ощущениях в конце жизни между взрослыми и детьми. Доктор Керр обнаружил, что это связано с тем, что дети в целом хуже понимают смерть.

В результате они часто находят утешение в свои последние дни через воображение, в то время как взрослые, как правило, переживают видения или воспоминания, которые помогают им примириться с прожитой жизнью.

Керр привел один пример такого видения во время интервью на подкасте Next Level Soul, когда он объяснил: "У нас был парень, которому за 40, который провел большую часть своей жизни в тюрьме. У него была наркозависимость и рак шеи. Он мечтал, он шутил, он был очень весел… а потом он начал плакать, потому что ему снились эти ужасные сны, что его режут ножом все те люди, которым он причинил боль… и он сломался".

"Но потом, когда он пришел в себя, он попросил о встрече с дочерью, которой он хотел выразить свою любовь, и извиниться. И после этого он мирно умер", — рассказал врач.

Керр не верит, что пациенты "отрицают плохие вещи и болезненные вещи", но скорее они способны "обращаться к ним и использовать их очень интересным образом".

Он подкрепил свое заявление другой историей о пациенте, который участвовал во вторжении в Нормандию, когда был подростком, и у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Керр описал, что у мужчины были "ужасные" видения после того, как он прибыл в хоспис, которые не давали ему возможности отдохнуть.

"Вы не можете умереть по-настоящему, если не можете спать", — объяснил Керр.

Исследуя опыт конца жизни, Керр надеется улучшить качество хосписной помощи в Буффало и за его пределами.

Также стало известно, что врач без лицензии выполнял сложные операции в течение 20 лет. Киттикорн Сонгсри научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком и с тех пор оперировал без медицинского образования или лицензии. Мужчину арестовали после жалобы недовольной клиентки.